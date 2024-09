Combien de pas par jour après 65 ans ? La réponse ici !

Notre cardiologue confirme que plus nous marchons, plus nous réduisons le risque de mortalité. Vous êtes prêts à chausser vos baskets pour augmenter votre longévité ?

Tl;dr La marche quotidienne améliore significativement la santé et réduit la mortalité.

L’objectif de 10 000 pas par jour n’est pas un dogme mais un idéal à atteindre progressivement.

4 000 pas par jour est le minimum recommandé, avec des bénéfices significatifs sur l’espérance de vie.

Les activités d’équilibre, d’intensité modérée à élevée et de renforcement musculaire sont également bénéfiques.

La marche : un allié précieux pour la santé

Notre cardiologue l’affirme : « La bonne nouvelle, c’est que plus on marche, plus la mortalité diminue« . En effet, la marche est un pilier essentiel pour préserver notre santé. Elle booste notre système cardiorespiratoire, renforce nos muscles, améliore notre métabolisme, préserve nos articulations, entretient notre système osseux et oxygène notre cerveau. Elle a également un impact bénéfique sur tous nos organes.

Combien de pas par jour pour être en bonne santé ?

L’objectif souvent cité de 10 000 pas par jour ne doit pas être perçu comme une obligation stricte. Selon la Haute Autorité de Santé, il est préférable d’augmenter progressivement son nombre de pas. Chaque pas supplémentaire a un effet bénéfique sur notre santé. Selon une étude récente de l’European Society of Cardiology, atteindre au moins 4 000 pas par jour a un impact très significatif sur notre espérance de vie.

Un objectif adaptable à chacun

Le minimum recommandé pour préserver sa santé est donc de 4 000 pas par jour. Cependant, idéalement, nous devrions tous viser un peu plus, surtout en vieillissant, période où nous avons tendance à être plus sédentaires. « Plus on marche, plus la mortalité diminue : chaque fois que l’on fait 500 pas par jour de plus, on réduit sa mortalité cardiovasculaire d’environ 7% et chaque fois qu’on fait 1 000 pas par jour de plus, on réduit sa mortalité globale d’environ 15%« , ajoute notre cardiologue.

La marche : un pilier parmi d’autres

En plus de la marche, il est recommandé d’intégrer d’autres activités à notre routine pour maintenir notre forme physique et prévenir les chutes :

Des activités d’équilibre au moins deux fois par semaine.

Des activités de la vie quotidienne d’intensité modérée à élevée d’au moins 10 minutes par jour.

Des exercices de renforcement musculaire au minimum deux fois par semaine.

Des exercices d’assouplissement au minimum 2 jours par semaine pendant au moins 10 minutes.