Réduisez votre tension avec l’exercice idéal hebdomadaire – moins que vous ne pensez!

Les recommandations des médecins ont récemment été modifiées et ajustées à la baisse. Quelles pourraient être les implications de cette mise à jour pour nous ?

Tl;dr Les médecins suggèrent une nouvelle approche pour gérer l’hypertension artérielle.

L’activité physique est cruciale pour réduire l’hypertension.

Les nouvelles recommandations suggèrent 75 minutes d’exercice intense par semaine.

Il est recommandé de consulter un médecin avant de commencer un nouveau régime d’exercice.

L’approche révisée du traitement de l’hypertension

Lors du Congrès annuel de Cardiologie ESC 2024, les professionnels de la santé ont revisité leurs recommandations concernant l’hypertension. En effet, les médecins ont revu à la baisse leurs recommandations.

Le rôle crucial de l’activité physique

Un tiers des adultes français souffrent d’une tension artérielle trop élevée. Pour ces patients, les médecins soulignent que « l’activité physique ainsi que la lutte contre la sédentarité sont des mesures non médicamenteuses primordiales« . L’activité physique peut réduire la pression artérielle systolique et diastolique, réduisant ainsi les risques de maladies cardiovasculaires et de décès.

Des recommandations révisées sur l’exercice

Les médecins recommandaient auparavant au moins 2h30 d’activité physique modérée par semaine. Cependant, les nouvelles recommandations suggèrent que « 75 minutes d’activité physique vigoureuse (1h15) répartie sur trois jours peuvent être également réalisées en complément d’une activité d’intensité faible ou modérée« . Cela peut donc signifier 3 séances de 25 minutes d’activité physique intense par semaine.

Prenez soin de vous

Il est important de noter que ces recommandations doivent être adaptées à chaque individu. Pour ceux atteints d’hypertension non contrôlée, il est essentiel de pratiquer ces activités avec prudence et de demander l’avis de leur médecin avant de commencer un nouveau régime d’exercice.