L’eau en bouteille plastique favoriserait l’hypertension

Suite à cette expérience, la recommandation est claire : favoriser l’eau du robinet. Cette dernière serait non seulement bénéfique pour la santé cardiovasculaire, mais elle permettrait également d’éviter l’absorption des substances chimiques potentiellement néfastes contenues dans les bouteilles. Une donnée à méditer avant de se rafraîchir lors des canicules estivales.

La cause de ces améliorations serait la présence de produits chimiques, tels que les phtalates, dans les bouteilles en plastique.

Après trente jours d’expérience, chaque volontaire a vu sa santé cardiovasculaire évoluer. Chez les femmes , la pression artérielle systolique et diastolique a baissé, tandis que chez les hommes, c’est la pression artérielle diastolique qui s’est réduite.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Le but? Mesurer l’impact de ce geste sur la pression artérielle. « Leur compte rendu a révélé qu’à quelques exceptions près, la plupart des participants s’abstenaient de consommer des boissons en bouteilles de plastique et de verre », précise l’étude.

Menée par l’Université du Danube en Autriche et publiée dans la revue Microplastics, l’enquête concernait huit personnes en bonne santé. Pendant un mois, ces volontaires se sont abstenus de consommer de l’eau en bouteille, qu’elle soit en plastique ou en verre.

L’eau, élément essentiel à notre corps, est généralement consommée entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Un volume nécessaire pour rester hydraté, surtout lors des pics de chaleur. Une étude récente dévoile néanmoins un lien entre consommation d’eau en bouteille et hypertension artérielle.

Des chercheurs ont découvert que la tension artérielle baissait de façon significative lorsqu'on arrête de boire de l'eau en bouteille et qu'elle est substitués par l'eau du robinet.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter