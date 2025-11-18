Genoux qui craquent : comprendre les causes, reconnaître l’innocuité et détecter les signes de gravité

Le claquement du genou intrigue ou inquiète de nombreuses personnes. Souvent bénin, ce phénomène articulaire peut aussi révéler des problèmes plus sérieux. Savoir distinguer le bruit anodin des signaux d’alerte permet de mieux prendre soin de ses articulations.

Tl;dr Le craquement du genou sans douleur est généralement bénin.

Des symptômes associés peuvent révéler une pathologie articulaire.

Traitements : kinésithérapie, orthobiologie, chirurgie si nécessaire.

Quand s’inquiéter d’un genou qui craque ?

Il n’est pas rare d’entendre un léger bruit lorsque l’on plie les genoux ou que l’on monte des escaliers. Ce phénomène, appelé crépitement articulaire, intrigue plus qu’il n’inquiète la majorité des personnes. D’autant que dans de nombreux cas, ce craquement résulte simplement de minuscules bulles d’air emprisonnées dans le liquide synovial du genou ; elles éclatent à la faveur d’un mouvement, produisant ce son caractéristique. Si ces bruits ne s’accompagnent d’aucune douleur, d’instabilité ou de gonflement, ils sont le plus souvent inoffensifs et liés au fonctionnement naturel des tendons ou ligaments glissant sur l’os.

Pourtant, certains signaux doivent alerter. Lorsque le craquement s’associe à des symptômes tels que la douleur persistante, une enflure visible, une raideur ou même une sensation de blocage du genou, il peut trahir une atteinte structurelle. Les médecins considèrent alors plusieurs causes potentielles : déchirures du ménisque affectant l’amortissement de l’articulation, lésions ligamentaires compromettant la stabilité ou encore début de gonarthrose (arthrose précoce).

Établir un diagnostic précis : examens et prise en charge initiale

Lorsque les signes d’alerte sont présents, un bilan approfondi devient nécessaire. Les spécialistes recommandent volontiers des examens comme la radiographie ou l’IRM. Ces techniques permettent de visualiser précisément cartilages, ligaments et surfaces osseuses afin d’évaluer l’étendue des lésions éventuelles.

Dans la grande majorité des situations où le problème reste mineur, plusieurs solutions non chirurgicales s’offrent aux patients :

Kiné ciblée pour renforcer les muscles autour du genou et gagner en stabilité.

pour renforcer les muscles autour du genou et gagner en stabilité. Médicaments anti-inflammatoires pour limiter douleurs et œdème.

Ajustement des activités physiques et maintien d’un poids sain.

L’objectif : soulager les symptômes tout en préservant le capital articulaire.

L’alternative orthobiologique face à la chirurgie

Contrairement aux idées reçues, consulter directement un chirurgien n’est pas systématique. De nombreux patients bénéficient aujourd’hui de l’approche innovante de l’interventional orthopedics. Ces spécialistes — souvent issus de la médecine physique et réadaptation — privilégient les traitements régénératifs appelés orthobiologiques, comme le PRP (plasma riche en plaquettes) ou les cellules souches. Ces solutions naturelles visent à accélérer la réparation des tissus abîmés tout en évitant une intervention invasive.

Pour les formes plus sévères où le dommage articulaire s’avère important et persistant malgré tout, deux options existent : l’arthroscopie, peu invasive pour lisser ou réparer localement les lésions ; voire la pose d’une prothèse partielle ou totale si la mobilité et la qualité de vie sont sérieusement compromises.

Mieux comprendre pour mieux agir

Bien que le craquement du genou soit fréquemment bénin, savoir repérer les signaux inhabituels reste fondamental pour préserver sa santé articulaire sur le long terme. Un dialogue éclairé avec un professionnel formé aux dernières avancées médicales permettra toujours de choisir la stratégie adaptée — qu’il s’agisse simplement d’un suivi rassurant ou d’une prise en charge spécifique selon la gravité constatée.