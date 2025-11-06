Des experts de Harvard dévoilent trois méthodes naturelles pour soulager l’arthrose et les douleurs au genou

Des médecins de Harvard partagent trois méthodes simples pour soulager naturellement les douleurs aux genoux et l’arthrose. Leurs recommandations, issues de recherches récentes, mettent l’accent sur des approches accessibles pour améliorer le quotidien des personnes concernées.

Tl;dr Thérapies naturelles soulagent l’arthrose du genou.

Attelles, hydrothérapie et exercice réduisent douleurs et raideurs.

Solutions sûres pour éviter médicaments et chirurgie.

Les alternatives naturelles face à l’arthrose du genou

La question de la gestion des douleurs liées à l’arthrose du genou revient souvent sur le devant de la scène, tant elle concerne de nombreux Français. D’après les récentes observations de Harvard Health Publishing, des solutions non médicamenteuses – parfois sous-estimées – gagnent pourtant en légitimité scientifique pour atténuer douleurs, raideur articulaire et perte de mobilité. Parmi elles, trois approches se distinguent : les attelles orthopédiques, l’hydrothérapie et l’exercice physique régulier.

Soutien mécanique : le rôle clé des attelles

La première piste est sans doute aussi la plus accessible : l’utilisation d’une attelle de genou adaptée. Ce dispositif permet, grâce à une répartition différente du poids corporel, de soulager la zone endommagée. Une attelle bien choisie — « unloader » pour décharger la partie douloureuse ou modèle « support » pour renforcer l’ensemble — améliore stabilité, équilibre et confiance lors des activités quotidiennes. Les spécialistes conseillent toutefois un ajustement professionnel (kinésithérapeute ou orthopédiste) afin d’assurer confort et efficacité. Voici quelques recommandations essentielles :

Portez l’attelle durant les efforts : marche, escaliers…

L’associer à des exercices doux stabilise encore davantage l’articulation.

L’eau comme alliée thérapeutique

Passons maintenant à une méthode souvent plébiscitée par ceux qui souffrent lors d’efforts terrestres : l’hydrothérapie. Exercer ses muscles dans un bassin chauffé (31–33°C) permet de bouger sans douleur excessive, car la flottabilité allège naturellement les articulations tout en offrant une résistance douce. Les séances encadrées par un kinésithérapeute favorisent circulation sanguine, relâchement musculaire et assouplissement global — autant d’atouts contre la raideur.

Bouger sans s’épuiser : exercices ciblés

Enfin, difficile d’évoquer le sujet sans insister sur l’importance d’une activité physique adaptée. Le maintien — voire le renforcement — des muscles entourant le genou (quadriceps notamment) s’avère décisif pour amortir les chocs et prévenir la dégradation articulaire. Marche douce, vélo stationnaire ou natation constituent des options privilégiées ; il convient simplement de démarrer progressivement (10–15 minutes), sans jamais forcer sur la douleur ni provoquer de gonflement.

Ces approches conjuguées offrent ainsi une voie naturelle vers un soulagement durable — loin des traitements invasifs ou des antidouleurs au long cours. L’essentiel reste d’être accompagné par un professionnel de santé qualifié avant toute modification majeure de sa routine.