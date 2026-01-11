Une avancée prometteuse dans la régénération des articulations offre de l’espoir contre l’arthrose

Des avancées récentes offrent de nouveaux espoirs pour la régénération des articulations vieillissantes. Cette découverte prometteuse ouvre la voie à des traitements innovants qui pourraient améliorer la prise en charge de l’arthrose, une maladie chronique très répandue.

Tl;dr Découverte clé : la protéine 15-PGDH cible l’arthrose.

Des traitements ont régénéré le cartilage chez la souris.

Vers des alternatives aux prothèses de hanche ou de genou.

Un espoir inédit contre l’arthrose : la piste 15-PGDH

Alors que l’arthrose demeure une fatalité pour des millions de seniors, une avancée de chercheurs de l’Université Stanford pourrait bien rebattre les cartes. Les scientifiques ont mis en lumière un acteur inattendu dans la dégradation du cartilage liée à l’âge : la protéine 15-PGDH. Déjà associée au vieillissement, cette molécule voit sa présence augmenter avec l’âge et entrave les mécanismes de réparation tissulaire tout en favorisant l’inflammation.

Des résultats spectaculaires chez la souris… et chez l’humain ?

Dans leurs laboratoires, les équipes américaines ont testé un inhibiteur spécifique de la 15-PGDH sur des souris âgées dont le cartilage du genou était abîmé. À leur grande surprise, une régénération nette du tissu s’est produite : le cartilage s’est épaissi, et les animaux retrouvaient aisance et stabilité dans leur démarche. Plus frappant encore, lorsqu’ils ont provoqué une blessure assimilable à une rupture du ligament croisé antérieur – blessure souvent suivie d’arthrose –, ce traitement a permis d’éviter totalement le développement de la maladie.

L’étude ne s’est pas limitée aux rongeurs : des échantillons humains prélevés lors d’interventions orthopédiques ont également été exposés à cet inhibiteur. Ici aussi, les tissus traités affichaient une solidité renforcée et bien moins d’inflammation.

Changement de paradigme : exit les cellules souches ?

Jusqu’à présent, nombre de tentatives visaient à réparer le cartilage par greffe de cellules souches. Or, dans ces expériences, il apparaît que ce sont plutôt les chondrocytes, cellules résidentes du cartilage, qui se « reprogramment » pour adopter un profil plus jeune et actif. Un bouleversement qui a conduit la microbiologiste Helen Blau à confier : « C’est une nouvelle manière de régénérer les tissus adultes. Nous recherchions des cellules souches, mais elles ne semblent pas impliquées. C’est très enthousiasmant. »

Bientôt des essais cliniques ?

Si la prudence reste de mise — il faudra passer par des essais cliniques approfondis — le potentiel est là. Pour mémoire, un premier essai d’un inhibiteur similaire contre la faiblesse musculaire n’avait soulevé aucun souci majeur de sécurité chez l’humain : un atout pour accélérer le passage en clinique. La perspective d’éviter les lourdes interventions comme les prothèses articulaires semble désormais tangible.

La découverte du rôle central joué par la 15-PGDH offre un nouvel horizon thérapeutique face à l’arthrose, jusqu’ici cantonnée à la gestion symptomatique par antidouleurs ou remplacement articulaire. Un changement que plusieurs experts n’hésitent pas à qualifier de « potentiel tournant clinique majeur ».