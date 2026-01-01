Prendre souvent des antidouleurs : un médecin new-yorkais alerte sur les risques pour foie, reins et intestins

La consommation fréquente d’antalgiques inquiète les professionnels de santé à New York : un médecin alerte sur les risques potentiels pour le foie, les reins et le système digestif liés à l’utilisation régulière de ces médicaments courants.

Tl;dr Usage fréquent d’ibuprofène : risques graves pour santé.

Atteintes possibles : foie, reins et système digestif.

Alternatives recommandées : capsaïcine, acupuncture, renforcement musculaire.

Une utilisation banalisée, des risques majeurs sous-estimés

De nombreux patients se tournent vers les antidouleurs en vente libre tels que l’ibuprofène, convaincus de leur innocuité. Pourtant, la consommation régulière de ces AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) pourrait entraîner des complications sérieuses, selon l’expertise de la Dre Tania Elliott, interniste et allergologue à New York. Si ces médicaments soulagent maux de tête ou douleurs articulaires, leur banalisation masque souvent des effets secondaires parfois insidieux.

Quand le remède devient un poison silencieux

La Dre Elliott souligne que « 75 % des utilisateurs d’AINS développent une inflammation intestinale légère ». Plus grave encore, un sur quatre risquerait l’ulcère. Ce n’est pas tout : « La réduction du flux sanguin vers les vaisseaux du tube digestif accroît la perméabilité intestinale, exposant à davantage de bactéries et toxines », explique-t-elle. Ces phénomènes peuvent évoluer en syndrome du côlon irritable ou ulcères gastriques, se manifestant par des douleurs abdominales aiguës et des nausées. Un constat s’impose : le caractère accessible de l’ibuprofène ne rime pas avec innocuité. D’ailleurs, la spécialiste met en garde contre toute prise prolongée excédant deux semaines.

Des organes essentiels menacés en silence

Outre le système digestif, les reins et le foie subissent aussi ces attaques discrètes, mais tenaces. La Dre Elliott rappelle qu’un suivi biologique s’impose chez tout consommateur régulier : analyses sanguines et urinaires permettent d’évaluer la filtration rénale grâce à l’EGFR. Autre fait marquant, aux États-Unis, plus de la moitié des cas d’insuffisance hépatique aiguë sont dus au paracétamol (Tylenol). Et ce n’est pas anodin puisque de nombreux médicaments contre le rhume ou la grippe en contiennent.

Dans certains cas, le traitement contre les maux… cause lui-même le problème : « L’abus d’antidouleurs peut générer un syndrome de surconsommation médicamenteuse avec céphalées rebond. »

Miser sur d’autres solutions pour soulager la douleur

Face à ce constat préoccupant, existe-t-il des alternatives crédibles ? Voici quelques options préconisées par la Dre Elliott, qui peuvent rendre service dans certains contextes :

Capsaïcine , issue du piment fort : application locale pour limiter la transmission du signal douloureux.

, issue du piment fort : application locale pour limiter la transmission du signal douloureux. Acupuncture , une pratique ancestrale qui agit sur divers types de douleurs.

, une pratique ancestrale qui agit sur divers types de douleurs. Renforcement musculaire progressif , susceptible d’atténuer durablement certains maux chroniques.

, susceptible d’atténuer durablement certains maux chroniques. Packs à l’huile de ricin ou usage de glace lors d’œdèmes.

Il convient néanmoins d’être vigilant : toute douleur persistante mérite une consultation médicale afin d’en déterminer l’origine précise et éviter les automédications prolongées aux conséquences parfois lourdes.

La prudence reste de mise face à ces médicaments largement répandus ; comprendre leurs effets secondaires permet des choix éclairés et responsables.