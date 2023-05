Anti-inflammatoires : attention au risque de complications graves

L'ANSM rappelle l'importance du respect des règles d’usage des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Vendredi 28 avril, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) alerte sur la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Un rappel qui survient après la survenue de complications parfois mortelles chez des adultes et des enfants ayant pris ces traitements, que ce fut sur ordonnance ou en automédication.

Dans son bulletin, l’ANSM indique avoir pris connaissance de ces cas par le biais des centres de pharmacovigilance (CRPV). Elle indique :

Car, note-t-elle, les infections sont susceptibles de survenir “y compris en cas de coprescription d’antibiotiques”.

Ainsi, aspirine, ibuprofène ou flurbiprofène sont parfois pris en automédicaition, car présents dans la plupart des foyers.

L’ANSM alerte :

L’ibuprofène et le kétoprofène peuvent masquer les symptômes comme la fièvre ou la douleur et donc conduire à un retard de diagnostic et de prise en charge du patient. Cela peut avoir pour conséquence un risque de complications graves de l’infection.