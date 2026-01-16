Le traitement le plus efficace contre les douleurs articulaires a de quoi surprendre

Alors que de nombreuses personnes se tournent spontanément vers les antidouleurs classiques pour soulager leurs douleurs articulaires, un spécialiste affirme que la solution la plus efficace pourrait en réalité être bien différente de ce que l’on imagine habituellement.

Tl;dr L’exercice, traitement clé contre l’ arthrose , reste sous-prescrit.

L’arthrose touche toute l’articulation, pas seulement le cartilage.

Comprendre l’arthrose : une maladie complexe et évolutive

Si l’on évoque spontanément les genoux raides, les hanches douloureuses ou les articulations qui grincent avec l’âge, il serait erroné de résumer l’arthrose à une simple usure mécanique. Désormais, la science considère cette pathologie comme une atteinte de l’ensemble de l’articulation : liquide synovial, os sous-jacent, ligaments, muscles périphériques, voire nerfs impliqués dans la mobilité. Cette approche plus globale bouleverse les idées reçues sur la fameuse « usure » des articulations.

L’exercice physique : un médicament trop souvent ignoré

Étonnamment, alors que les preuves s’accumulent sur l’efficacité de l’activité physique ciblée pour freiner l’évolution de la maladie et soulager les symptômes, une minorité de patients bénéficie d’un accompagnement adapté. Les chiffres tirés d’études menées en Irlande, au Royaume-Uni, en Norvège et aux États-Unis parlent d’eux-mêmes : moins de la moitié des personnes souffrant d’arthrose sont orientées vers des séances d’exercices ou de physiothérapie par leur médecin traitant. Pourtant, des programmes comme le GLA:D® (Good Life with osteoArthritis: Denmark), mis en œuvre par des kinésithérapeutes spécialisés en groupe supervisé, montrent qu’on peut améliorer durablement douleur et mobilité.

Trop souvent la chirurgie avant même d’essayer le reste

Le paradoxe est frappant : plus de 60 % des patients reçoivent des traitements qui ne figurent pas dans les recommandations officielles ; environ 40 % sont dirigés vers un chirurgien avant toute tentative sérieuse de prise en charge non médicamenteuse ou sans recours à la rééducation. Or aujourd’hui, aucune molécule ne modifie réellement le cours de la maladie. La prothèse articulaire apporte un soulagement indéniable à certains – mais reste une intervention lourde dont le résultat n’est pas garanti pour tous.

Mouvement : des bénéfices multiples et prouvés

Pourquoi tant insister sur le mouvement ? C’est que le cartilage – cette couche protectrice dépourvue de vaisseaux sanguins – se nourrit littéralement grâce à la compression/décompression induite par chaque pas. En outre, il a été démontré que renforcer les muscles alentour diminue aussi bien la douleur que la progression du mal. Selon plusieurs experts cités dans The Lancet, adopter une routine régulière permettrait même d’agir au niveau moléculaire :

Diminution de l’inflammation locale et systémique ;

Stabilisation du métabolisme articulaire ;

Effets bénéfiques sur plus de 26 maladies chroniques associées.

On comprend dès lors pourquoi retarder ou négliger ce levier thérapeutique serait une erreur stratégique face à une pathologie qui concernera près d’un milliard d’individus d’ici à 2050.

Avant même d’envisager la table d’opération, miser sur le mouvement demeure aujourd’hui – pour l’arthrose – notre meilleure carte.