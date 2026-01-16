Des avancées majeures rapprochent la médecine d’un traitement contre la maladie de Huntington

Après des années de recherches intensives, la communauté scientifique semble sur le point de franchir une étape décisive dans la lutte contre la maladie de Huntington, une affection neurodégénérative jusqu’ici incurable et dévastatrice.

Comprendre la maladie de Huntington : entre génétique et progression

Pour qui connaît la maladie de Huntington, l’annonce récente de progrès cliniques suscite autant d’espoir que de prudence. Ce trouble cérébral héréditaire, dont l’issue reste aujourd’hui fatale, impacte profondément la vie des patients — souvent dès la trentaine ou la quarantaine, alors qu’ils sont en pleine activité professionnelle ou familiale. Si sa prévalence mondiale se limite à cinq cas pour 100 000 personnes, l’ombre portée par cette maladie neurodégénérative ne laisse personne indifférent.

Le cœur du problème réside dans une anomalie génétique : une répétition excessive du triplet CAG sur le gène Huntingtin. Lorsque ce nombre dépasse 39, la synthèse d’une protéine toxique provoque progressivement des troubles moteurs, cognitifs et émotionnels. Pourtant, toutes les personnes porteuses de cette mutation n’évoluent pas au même rythme vers la maladie — un mystère longtemps inexpliqué.

Des découvertes clés sur les mécanismes précoces

Récemment, une équipe franco-britannique a approfondi notre compréhension en suivant 131 volontaires, dont 64 porteurs de la mutation, près de 24 ans avant l’apparition attendue des premiers symptômes. Cette étude HD-Young Adult, fruit d’une collaboration entre UCL et l’Université de Cambridge, a permis d’isoler plusieurs signes précoces : légères altérations de l’attention soutenue, flexibilité cognitive déjà perturbée et modifications mesurables dans certains circuits cérébraux tels que le striatum.

Ces anomalies apparaissent avant toute manifestation motrice. Mieux encore, les chercheurs ont démontré que la vitesse d’expansion dite « somatique » du motif CAG – soit son aggravation progressive dans certaines cellules au fil du temps – constitue un marqueur clé pour prédire le rythme d’évolution de la maladie.

Vers une nouvelle génération de traitements ?

C’est là qu’intervient une avancée notable : des essais menés à University College London, en partenariat avec la biotech américaine uniQure, ont testé sur 29 patients âgés de 25 à 65 ans une thérapie génique prometteuse (AMT-130). Administrée à un stade confirmé, mais précoce, celle-ci vise à réduire la production de la protéine toxique. Les résultats provisoires révèlent un ralentissement du déclin cognitif ainsi qu’une diminution persistante d’un biomarqueur crucial : le « neurofilament light », indicateur général de dégénérescence neuronale.

Concrètement, il s’agit peut-être moins d’atténuer les symptômes que d’agir en amont pour protéger les neurones et préserver au mieux qualité et espérance de vie. Les données disponibles suggèrent qu’intervenir durant ce long intervalle silencieux précédant les troubles moteurs serait stratégique.

Voici quelques éléments mis en lumière par ces recherches récentes :

Soutien cognitif précoce : Déficits subtils détectés avant tout trouble moteur.

: Déficits subtils détectés avant tout trouble moteur. Bases génétiques affinées : La dynamique du motif CAG influence le pronostic individuel.

: La dynamique du motif CAG influence le pronostic individuel. Nouveaux espoirs thérapeutiques : La thérapie génique AMT-130 montre des effets protecteurs encourageants.

L’avenir se dessine prudemment

L’ensemble de ces avancées n’efface ni le poids du diagnostic initial ni les défis éthiques soulevés depuis trois décennies. Cependant, l’identification de marqueurs précoces ouvre enfin une fenêtre thérapeutique tangible — et offre aux familles concernées une perspective qu’on n’osait plus espérer.

Comme le rappellent Barbara Jacquelyn Sahakian et Christelle Langley, auteurs principaux des études citées : « L’espoir renaît grâce à ces progrès rapides dans notre compréhension et nos outils contre la maladie de Huntington. »