Les chaussures idéales pour prévenir l’arthrite pourraient vous surprendre

Contrairement aux idées reçues, le choix des chaussures peut jouer un rôle clé dans la prévention de l’arthrite. Des experts révèlent que les modèles les plus efficaces ne sont pas forcément ceux auxquels on pourrait s’attendre.

Tl;dr Chaussures stables recommandées pour l’arthrose du genou.

Aucun avantage clair pour l’arthrose de la hanche.

Éviter talons hauts et chaussures mal ajustées.

Comprendre l’arthrose : un enjeu croissant

En Australie, près de 2,35 millions de personnes vivent avec une arthrose, une affection qui touche principalement les tissus autour des articulations comme le cartilage, l’os et les ligaments. Cette pathologie, fréquente chez les personnes âgées ou en surpoids, engendre douleurs et raideurs, rendant parfois la marche difficile. Alors que le vieillissement et l’obésité continuent leur progression, ce nombre ne cesse d’augmenter. Malheureusement, il n’existe pas de remède définitif : la gestion quotidienne reste donc primordiale.

Le rôle méconnu des chaussures

Beaucoup s’interrogent sur le type de chaussures à privilégier pour soulager les douleurs liées à l’arthrose du genou ou de la hanche. Faut-il bannir les talons ? Les baskets sont-elles préférables aux modèles plus rigides ? Certains misent tout sur les semelles orthopédiques. Or, la science bouscule plusieurs idées reçues. Des recherches récentes menées par des équipes australiennes ont révélé que des chaussures dites « stables » — souvent équipées de semelles rigides ou renforcées au niveau du talon — ne réduisent pas forcément la douleur à la hanche.

En fait, selon une étude publiée dans Annals of Internal Medicine, ces modèles accroissent même la force exercée sur le genou jusqu’à 15 %, et l’ajout de semelles soutenant la voûte plantaire peut encore amplifier cet effet. Les chaussures plates et flexibles, telles que les ballerines, ont certes démontré une réduction modérée de ces forces sur le genou (jusqu’à 9 %), mais elles ne sont pas pour autant synonymes de soulagement optimal.

Quels modèles choisir au quotidien ?

Deux essais cliniques majeurs ont examiné l’impact des différents types de chaussures sur la douleur chez les personnes souffrant d’arthrose du genou ou de la hanche. Les résultats invitent à nuancer :

Pour le genou : porter des chaussures stables et soutenantes a permis une diminution significative de la douleur lors de la marche – jusqu’à 63 % supérieure à celle observée avec des modèles plats et souples.

Côté hanche : aucun modèle ne s’est imposé comme véritablement plus efficace qu’un autre.

Par ailleurs, les personnes chaussées de modèles très plats ont davantage rapporté des douleurs aux pieds – probablement en raison d’une moindre protection.

Conseils pratiques et accompagnement médical

Face à ces données, il paraît prudent d’éviter les talons hauts, les chaussures trop étroites ou mal adaptées, surtout chez les seniors chez qui le risque de chute est accru. Pour ceux concernés par une arthrose précoce sans risque immédiat de chute, privilégier un bon maintien reste conseillé afin d’éviter l’aggravation des douleurs articulaires.

Un dernier mot : toute décision concernant vos choix de chaussures doit être prise en concertation avec un professionnel – qu’il s’agisse d’un médecin généraliste, d’un podologue ou d’un kinésithérapeute – qui saura vous orienter vers une prise en charge globale incluant activité physique adaptée, alimentation équilibrée ou traitements médicamenteux ciblés.