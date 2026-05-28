Douleurs articulaires : les spécialistes révèlent un traitement surprenant, loin des idées reçues

Selon les spécialistes, le traitement le plus efficace contre les douleurs articulaires diffère des solutions habituellement envisagées. Les experts mettent en lumière des approches surprenantes, qui pourraient bouleverser les idées reçues sur la prise en charge de ces maux courants.

Tl;dr L’activité physique soulage efficacement l’ arthrose .

. La plupart des patients ne sont pas orientés vers la kinésithérapie.

L’exercice encadré reste préférable aux traitements médicamenteux ou chirurgicaux.

Arthrose : l’exercice, encore trop négligé

En France comme ailleurs, trop de patients souffrant d’arthrose — cette maladie chronique marquée par des douleurs et raideurs articulaires — se voient proposer en priorité des traitements médicamenteux, voire une chirurgie, sans passer par la case activité physique encadrée. Pourtant, les recherches récentes convergent : bouger demeure l’une des meilleures stratégies pour préserver la mobilité et atténuer la douleur liée à l’arthrose.

L’évolution du regard médical sur l’arthrose

Longtemps perçue comme le résultat inévitable d’une usure du cartilage liée à l’âge ou à une « surutilisation », l’arthrose est désormais comprise comme un processus complexe touchant toute l’articulation. Inflammation, détérioration osseuse et troubles métaboliques entrent en jeu, remettant en cause le réflexe d’immobilisation souvent préconisé par prudence. Ainsi, craindre que le mouvement aggrave une articulation « abîmée » relève d’un raisonnement dépassé.

Les bénéfices avérés de l’activité physique

À rebours des idées reçues, de nombreux spécialistes affirment aujourd’hui que l’activité physique régulière, si elle reste adaptée et progressive, protège durablement les articulations. Comme le rappelle la physiothérapeute Clodagh Toomey, « Le meilleur médicament ne se trouve ni dans une pilule ni au bloc opératoire. » L’exercice contribue non seulement à renforcer les muscles et ligaments environnants, mais aussi à moduler certains processus inflammatoires. Plus étonnant : chez les patients atteints d’arthrose avancée du genou ou de la hanche, il existe des preuves que même des séances encadrées peuvent faire reculer la douleur, à condition de respecter la tolérance individuelle.

Voici quelques types d’activités ayant démontré leur efficacité :

Aérobie (marche rapide, natation, vélo)

Yoga, tai-chi ou pilates pour la souplesse et l’équilibre

Renforcement musculaire ciblé

L’accompagnement professionnel : un levier sous-utilisé

Pourtant, malgré ce consensus scientifique croissant — illustré notamment par une méta-analyse ayant suivi plus de 15 000 patients — la majorité des personnes concernées ne bénéficient pas d’un accompagnement en kinésithérapie. Beaucoup reçoivent directement une prescription de chirurgie ou d’anti-inflammatoires alors qu’une approche progressive via le mouvement serait souvent moins risquée et invasive. Sur ce point, le site du NHS britannique insiste : « L’exercice régulier aide généralement à réduire les symptômes. »

Reste une question ouverte : quelle activité privilégier ? Selon les chercheurs australiens Hunter Bennett et Lewis Ingram, « Le meilleur exercice est celui qui sera pratiqué régulièrement. » Autrement dit : plaisir et constance doivent primer pour inscrire durablement le mouvement au cœur de la gestion de l’arthrose.