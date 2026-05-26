Urgence Ebola : les dernières informations sur cette épidémie meurtrière à connaître

Alors qu'une nouvelle flambée du virus Ebola inquiète la communauté internationale, l'urgence sanitaire mobilise autorités et experts. Retour sur les principales informations disponibles concernant cette épidémie meurtrière et ses implications pour la santé publique mondiale.

Tl;dr L’épidémie d’ Ebola en RDC inquiète l’OMS.

en RDC inquiète l’OMS. Aucune solution vaccinale pour la souche Bundibugyo.

Risque élevé de propagation régionale selon le CDC Afrique.

Situation critique en Ituri : entre épidémie et instabilité

Dans la province de l’Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo, l’épidémie d’Ebola frappe un territoire déjà éprouvé par l’insécurité. Cette région, voisine de l’Ouganda et du Soudan du Sud, subit une mobilité intense liée à l’activité minière et reste difficilement accessible du fait des violences de groupes armés. Le centre de la crise : la zone sanitaire de Mongbwalu, à environ 90 kilomètres de Bunia, capitale provinciale. Ici, le virus s’est déclaré avec violence : selon les chiffres communiqués dimanche par le ministre congolais de la Santé, Samuel-Roger Kamba, on soupçonne déjà 91 décès sur quelque 350 cas potentiels, dont plus de 60 % sont des femmes âgées entre 20 et 39 ans. Hélas, très peu d’échantillons ont pu être analysés en laboratoire ; les statistiques reposent essentiellement sur des suspicions cliniques.

L’inquiétude grandit face à un risque régional marqué

Le spectre d’une propagation rapide plane sur la région. Des cas confirmés ont franchi les frontières : un décès en Ouganda impliquant deux Congolais ayant voyagé depuis la RDC, tandis qu’un autre cas a été détecté dans la ville stratégique de Goma, placée sous contrôle du groupe M23 soutenu par le Rwanda. Les analyses en laboratoire confirment un lien direct avec le virus Ebola, souche Bundibugyo. Devant cette situation critique, le CDC Afrique évoque sans détour une menace élevée pour les pays voisins de l’est africain.

Par ailleurs, ce scénario n’a pas échappé à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Dimanche dernier, l’agence a haussé le ton : « L’épidémie est désormais une urgence sanitaire internationale > », classant ainsi l’alerte au deuxième niveau maximal selon les normes mondiales.

Souches et défis scientifiques persistants

Fait marquant, il n’existe aujourd’hui ni vaccin ni traitement ciblé contre la souche Bundibugyo responsable du foyer actuel. Les vaccins disponibles ne couvrent que la variante Zaïre d’Ebola – responsable des épisodes les plus meurtriers dans l’histoire du continent africain –, laissant ainsi professionnels et populations démunis face à cette forme particulière. Les précédentes incursions du Bundibugyo avaient eu lieu en Ouganda (2007) puis en RDC (2012), affichant alors un taux de mortalité oscillant entre 30 et 50 %.

Pour tenter d’enrayer la progression du virus, les autorités misent principalement sur :

L’application stricte des mesures barrières ;

L’identification précoce des malades afin d’isoler rapidement les contacts ;

Une sensibilisation renforcée auprès des communautés locales.

Mysticisme et défi sanitaire dans un contexte fragilisé

Détecter et contenir cette épidémie s’avère complexe : dans plusieurs villages touchés, beaucoup ont attribué les premiers symptômes – proches d’une forte grippe ou du paludisme – à une « maladie mystique > », conduisant nombre de patients vers des centres religieux plutôt que vers le système médical formel. Ce retard dans le signalement a favorisé une expansion silencieuse du virus.

Si rien ne change rapidement, cette flambée pourrait figurer parmi les épisodes majeurs jamais enregistrés hors souche Zaïre. L’expert virologue Jean-Jacques Muyembe, codécouvreur d’Ebola en 1976 et figure scientifique majeure en RDC, avertit avec gravité : « C’est une épidémie qui peut se propager très vite… surtout dans une province aussi densément peuplée. »

Face à ce danger sanitaire avéré, chacun retient son souffle — espérant que mobilisation internationale et réponse locale suffisent à enrayer ce nouveau drame africain.