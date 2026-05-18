Une maladie fréquente identifiée comme facteur majeur de mort cardiaque subite

Des recherches récentes révèlent qu’une maladie répandue pourrait augmenter le risque de mort subite d’origine cardiaque. Cette découverte met en lumière l’importance de mieux comprendre les facteurs associés à cet enjeu de santé publique.

Tl;dr Le diabète augmente fortement le risque de mort cardiaque subite.

Les jeunes adultes diabétiques sont les plus exposés.

L’espérance de vie des diabétiques est nettement réduite.

Une recrudescence inquiétante chez les jeunes adultes

Depuis plusieurs années, une hausse frappante des morts cardiaques subites (SCD) touche les jeunes adultes, notamment aux États-Unis où la tendance s’est accentuée dans la tranche des 25-44 ans au cours des deux dernières décennies. Ce phénomène, loin d’être anodin, soulève de sérieuses questions sur l’impact de certains facteurs de santé publique. Parmi eux, un coupable bien identifié se démarque désormais : le diabète, une maladie qui touche aujourd’hui plus de 830 millions d’individus à travers le monde selon l’Organisation mondiale de la Santé.

Diabète : un lien étroit avec la mort cardiaque subite

Des travaux menés par le Copenhagen University Hospital viennent éclairer ce constat. En scrutant les causes de plus de 54 000 décès survenus au Danemark en 2010, les chercheurs ont mis au jour un lien fort entre diabète – qu’il soit de type 1 ou 2 – et SCD. De façon remarquable, leur analyse révèle que :

Les personnes atteintes d’un diabète de type 1 présentent un risque multiplié par 3,7.

Ce chiffre grimpe à 6,5 pour le type 2.

La vulnérabilité est particulièrement aiguë chez les moins de cinquante ans : chez ces jeunes adultes diabétiques, le danger serait jusqu’à sept fois supérieur à celui observé dans la population générale.

L’espérance de vie raccourcie : le rôle du SCD

Au-delà du simple risque immédiat, le fardeau du diabète se traduit aussi par une baisse significative de l’espérance de vie. Selon l’étude danoise publiée dans l’European Heart Journal, celle-ci serait amputée en moyenne de 14,2 ans pour les patients atteints d’un diabète de type 1 et de près de huit ans pour ceux touchés par le type 2. Plus troublant encore : la mort cardiaque subite expliquerait à elle seule une part notable des années perdues – soit environ trois ans.

Mécanismes et prévention : un défi persistant

Si l’origine exacte du lien entre diabète et SCD demeure complexe à cerner – facteurs spécifiques comme l’hypoglycémie ou la neuropathie cardiaque autonome étant évoqués – il apparaît clair que la prévention reste difficile face à ce phénomène aussi brutal qu’imprévisible. Comme le souligne le Dr Tobias Skjelbred, principal auteur des travaux : « La mort cardiaque subite survient davantage chez les personnes diabétiques tous âges confondus, mais c’est chez les plus jeunes que la différence avec leurs pairs est la plus marquée. » Un rappel sévère que malgré les progrès médicaux en cardiologie, certaines réalités demeurent particulièrement tenaces.

Cette étude renforce l’urgence d’une prise en charge accrue du diabète et d’un suivi cardiovasculaire renforcé dès le plus jeune âge pour limiter ces drames inattendus.