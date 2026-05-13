Une éruption volcanique lointaine identifiée comme cause majeure des ravages de la Peste Noire

De nouvelles recherches révèlent que l’éruption d’un volcan situé à des milliers de kilomètres aurait contribué à la propagation et à la virulence de la peste noire, reliant ainsi catastrophe naturelle et pandémie médiévale à l’échelle mondiale.

Tl;dr Éruption volcanique majeure a précédé la peste noire.

Climat bouleversé et famines ont favorisé la propagation.

Le commerce maritime a accéléré l’épidémie en Europe.

Une origine volcanique à la peste noire ?

Si la Peste noire reste, près de sept siècles plus tard, l’une des grandes énigmes de l’histoire humaine, une équipe internationale vient bousculer notre compréhension. Selon les travaux menés par l’historien Martin Bauch (Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe) et le paléontologue Ulf Büntgen (Université de Cambridge), un cataclysme d’origine volcanique aurait précipité le drame qui frappa l’Europe au XIVe siècle.

L’impact climatique d’un volcan oublié

Tout commence avec une enquête scientifique digne d’un roman : carottages dans les glaces de l’Antarctique et du Groenland, analyses dendrochronologiques sur huit régions européennes, recoupements d’archives météo médiévales. Les chercheurs détectent dans les couches glaciaires une soudaine montée du soufre autour de 1345 – 18ᵉ plus fort pic sur deux millénaires – signe caractéristique d’une éruption volcanique massive et encore non identifiée, sans doute située sous les tropiques.

L’analyse des cernes d’arbres révèle alors une série de trois étés exceptionnellement froids (1345-1347), particulièrement marqués autour du bassin méditerranéen. Or, ce refroidissement brutal coïncide avec des témoignages médiévaux évoquant brumes épaisses, récoltes manquées et famines : tout porte à croire que ce dérèglement climatique fut à l’origine d’une crise alimentaire majeure.

Cercle vicieux : famine, échanges et diffusion de la peste

La chaîne des événements se resserre. Dans une tentative désespérée d’éviter la famine, les républiques maritimes italiennes – Venise, Gênes, Pise – se voient contraintes de s’approvisionner en grain auprès de la Horde d’or, au nord de la mer Noire, dès 1347. Cette modification inédite du commerce maritime permet certes d’éviter une disette totale, mais elle favorise aussi le déplacement du pathogène responsable : le bacille Yersinia pestis, transporté par les puces présentes dans ces cargaisons.

Les premiers foyers apparaissent alors dans les ports importateurs : Messine, Gênes, Venise ou encore Pise ; puis le fléau se diffuse via le trafic commercial vers l’ensemble du continent, jusqu’aux côtes anglaises et norvégiennes. La liste est glaçante :

Pénuries alimentaires généralisées.

Croissance des prix céréaliers.

Mouvements commerciaux déstabilisés.

L’apport décisif des sciences croisées

La nouveauté de cette étude réside dans sa démarche multidisciplinaire : croisant archives climatiques et récits historiques, elle recompose un enchaînement fatal où un phénomène naturel a ouvert la voie à la plus grande crise sanitaire prémoderne. Pour reprendre les mots mêmes des auteurs : « Cette anomalie climatique suivie d’une famine transrégionale força les cités maritimes italiennes à reconfigurer leur logistique pour importer massivement du grain depuis la Horde d’or… favorisant ainsi la dissémination du bacille Yersinia pestis dans tout le bassin méditerranéen. » Un rappel frappant que climat et santé humaine n’ont jamais été dissociés dans notre histoire collective.