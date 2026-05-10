Une vaccination courante pourrait non seulement prévenir la démence, mais aussi contribuer à son traitement

Des chercheurs s’intéressent à un vaccin couramment utilisé, soupçonné non seulement de réduire le risque de développer une démence, mais aussi de jouer un rôle potentiel dans le traitement de cette maladie neurodégénérative.

Tl;dr Le vaccin contre le zona réduit le risque de démence.

Bénéfices observés aussi chez les personnes déjà atteintes.

Des essais cliniques sont nécessaires pour confirmation.

Démence : un fléau mondial en pleine expansion

Il y a encore des maladies qui échappent aux progrès de la médecine moderne, et la démence demeure l’une des plus déconcertantes. Selon les dernières estimations, plus de 55 millions de personnes en seraient atteintes à travers le monde, un chiffre alarmant qui pourrait tripler d’ici à 2050. Face à cette menace croissante, la recherche s’intensifie pour freiner cette maladie neurodégénérative qui bouleverse les fonctions cognitives, l’humeur et le comportement.

Une piste inattendue : le vaccin contre le zona

Dans ce contexte, une équipe dirigée par Stanford Medicine a récemment mis en lumière une découverte surprenante. En se penchant sur une vaste cohorte au Pays de Galles, les chercheurs ont constaté que les personnes ayant reçu le vaccin contre le zona présentaient un risque environ 20 % inférieur de développer la démence sur sept ans. Cette analyse profite d’une situation quasi-expérimentale : une politique publique locale avait instauré une limite d’âge pour l’accès au vaccin, permettant de comparer deux groupes similaires, mais exposés différemment au vaccin.

Au fil des analyses, il est apparu que cette protection était particulièrement marquée chez les femmes. Un détail qui soulève la question d’éventuelles différences biologiques dans la réponse immunitaire ou l’impact du vaccin sur le cerveau.

Espoirs et limites : prévention… mais aussi traitement ?

Les résultats dépassent même la prévention. En effet, ceux déjà diagnostiqués avec la démence et ayant reçu ce vaccin semblaient mieux résister à l’évolution fatale de la maladie. Plus intéressant encore, une réduction des signes précoces de déclin cognitif — parfois appelés « mild cognitive impairment » — a été observée chez ces patients.

On évoque plusieurs mécanismes possibles :

Prévenir la réactivation du virus varicelle-zona (VZV), suspecté d’accentuer l’inflammation cérébrale.

Renforcer l’immunité générale grâce aux adjuvants présents dans certains vaccins récents.

Ces hypothèses suggèrent que le bénéfice dépasse sans doute la simple protection contre le zona.

Nécessité d’études approfondies avant tout changement majeur

Malgré cet élan d’optimisme, des voix prudentes rappellent qu’il s’agit ici d’observations — certes solides — mais non définitives. Seuls des essais cliniques randomisés permettront d’affirmer si ce vaccin peut réellement changer la donne pour la prise en charge de la démence. Pour autant, face à une maladie aussi lourde et à un vaccin déjà bien connu du public, cette piste suscite un espoir concret dans un domaine jusqu’ici sans réponse satisfaisante.