Trois morts attribués à un hantavirus rare : une enquête épidémiologique s’ouvre

Les autorités sanitaires ont lancé des enquêtes après la mort de trois personnes, possiblement liées à une infection rare par le hantavirus. Ce virus, transmis principalement par les rongeurs, suscite l’inquiétude et mobilise les services de santé.

Tl;dr Épidémie de hantavirus sur un navire de croisière.

Trois morts, plusieurs personnes hospitalisées.

Investigation et soutien des autorités sanitaires internationales.

Une croisière transformée en scène d’urgence sanitaire

À bord du MV Hondius, un navire sous pavillon néerlandais parti il y a trois semaines d’Argentine, le voyage devait offrir aux quelque 150 passagers un périple inoubliable vers l’Antarctique, les îles Malouines, puis les Canaries. Pourtant, la traversée s’est muée en crise sanitaire : une infection rare à hantavirus a déjà coûté la vie à trois personnes, dont un couple âgé, et au moins trois autres souffrent de symptômes alarmants.

L’épidémie et ses conséquences humaines

Le premier décès a frappé un homme de 70 ans à bord du bateau ; son corps a été débarqué à Sainte-Hélène, territoire britannique isolé dans l’Atlantique Sud. Sa femme, tentant de regagner les Pays-Bas, s’est effondrée à l’aéroport en Afrique du Sud avant de succomber dans un hôpital voisin. Un autre patient, citoyen britannique, a dû être transféré en soins intensifs à Johannesburg après avoir montré des signes graves près de l’île d’Ascension. Parmi les personnes nécessitant une prise en charge urgente figurent également deux membres d’équipage restés confinés à bord, alors que le navire est désormais immobilisé au large du Cap-Vert, sous surveillance des autorités locales.

Hantavirus : un risque rare mais redoutable

Les hantavirus, présents sur tous les continents, se transmettent principalement par contact avec l’urine ou les excréments de rongeurs infectés. Rappelons que ces virus ont défrayé la chronique récemment lorsque l’épouse de l’acteur Gene Hackman a succombé à une infection aux États-Unis. Les syndromes provoqués sont sévères : atteintes pulmonaires ou fièvres hémorragiques avec complications rénales. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la transmission interhumaine reste très exceptionnelle, mais le manque de traitement spécifique rend toute suspicion particulièrement préoccupante.

Dispositif international et enquête épidémiologique en cours

Soutenus par l’OMS et le département sud-africain de la santé, les opérateurs du navire ainsi que les autorités nationales mènent actuellement des analyses approfondies : séquençage du virus, recherches épidémiologiques, mais aussi prise en charge médicale des passagers et membres d’équipage exposés. L’institut sud-africain pour les maladies transmissibles procède parallèlement à une recherche active des contacts potentiels dans la région de Johannesburg.

Pour clarifier la situation auprès du public, voici ce qu’il faut retenir :

Trois décès confirmés liés au hantavirus.

Aucun traitement curatif disponible : prise en charge rapide essentielle.

L’origine précise de la contamination reste à déterminer.

Alors que le navire attend toujours l’autorisation d’accoster au Cap-Vert, l’inquiétude grandit quant au sort des derniers malades à bord – tout comme la vigilance des instances sanitaires internationales face à ce cas rarissime d’épidémie maritime.