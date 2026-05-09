Un lien cérébral inédit pourrait éclairer la connexion entre syndrome de Tourette et TOC

Des chercheurs ont identifié une connexion cérébrale inédite entre le syndrome de Tourette et les troubles obsessionnels compulsifs, apportant un nouvel éclairage sur la coexistence fréquente de ces deux pathologies neuropsychiatriques. Cette découverte pourrait améliorer la compréhension de leurs mécanismes communs.

Tl;dr Un nouveau lien cérébral clé dans la maladie de Tourette.

Mécanisme expliquant le chevauchement avec d’autres troubles.

Pistes vers des traitements moins invasifs à l’avenir.

Une avancée inattendue dans la compréhension de la maladie de Tourette

La recherche sur la maladie de Tourette vient de franchir un nouveau cap. Sous la houlette de l’équipe du Kobe University au Japon, des scientifiques ont identifié un circuit neuronal jusqu’alors inconnu qui pourrait expliquer pourquoi ce trouble s’accompagne fréquemment d’autres pathologies telles que le trouble obsessionnel-compulsif (TOC), l’autisme ou le TDAH. Cette découverte, saluée comme une avancée majeure, ouvre la voie à une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents et, potentiellement, à des traitements innovants.

Le cortex insulaire, carrefour inattendu entre mouvement et émotion

Pendant longtemps, les chercheurs soupçonnaient une implication du cortex insulaire dans les tics et certains symptômes psychiatriques. Cependant, le câblage précis permettant à ces signaux anormaux d’affecter à la fois les mouvements et les émotions restait flou. En utilisant un modèle murin reproduisant des mouvements similaires aux tics humains, l’équipe a mis en lumière un axe actif reliant les ganglions de la base — région centrale pour le contrôle moteur — au cortex insulaire — zone clé du traitement émotionnel. Ce chemin emprunte le thalamus, plus précisément les noyaux intralaminaires, véritables relais neuronaux.

Des expériences qui ouvrent des perspectives thérapeutiques

Pour évaluer l’importance de ce lien, les scientifiques ont administré un médicament bloquant la connexion entre thalamus et cortex insulaire chez leurs souris. Résultat : une atténuation notable des tics ainsi qu’une baisse de l’activité cérébrale associée. Cette manipulation confirme le rôle central du circuit nouvellement découvert. Et si cela n’explique pas tous les symptômes — rappelons que les rongeurs ne peuvent exprimer les « pré-impulsions mentales » ressenties par l’humain avant chaque tic — l’avancée est notable.

De fait, le syndrome de Tourette ne se limite pas à des troubles moteurs : il inclut souvent un faisceau complexe d’impulsions prémonitoires, mais aussi une comorbidité avec d’autres troubles neuropsychiatriques. Ce nouveau schéma cérébral pourrait clarifier ces interactions.

Vers des interventions moins invasives ?

Aujourd’hui encore, la stimulation profonde du thalamus reste réservée aux formes sévères et s’avère invasive, non sans risques. L’identification précise de ce circuit inspire cependant d’autres pistes : des techniques comme la neuromodulation par ultrasons pourraient cibler cette voie pour soulager durablement les patients.

Chaque nouvelle pièce ajoutée au puzzle du cerveau rapproche un peu plus cliniciens et malades d’une prise en charge mieux ciblée et moins lourde. Mais comme souvent dans la recherche fondamentale, il faudra patienter avant que ces espoirs ne se traduisent chez l’humain…