Combien d’années pouvez-vous espérer vivre après un diagnostic de démence ?

Découvrez combien d'années vous pouvez espérer vivre suite à un diagnostic de démence : une perspective éclairante sur la durée de vie post-diagnostic.

Tl;dr Nouvelle analyse sur l’espérance de vie des personnes atteintes de démence.

Des facteurs tels que l’âge, le sexe et le type de démence influencent significativement l’espérance de vie.

En moyenne, un tiers des personnes atteintes de démence entrent en maison de retraite dans les trois ans suivant le diagnostic.

Comprendre l’espérance de vie face à la démence

Une nouvelle analyse, fruit de l’examen de 261 études antérieures, permet de mieux appréhender l’espérance de vie des personnes diagnostiquées avec une maladie démentielle. Cette étude, réalisée par le Centre médical universitaire Erasmus aux Pays-Bas, porte sur des données recueillies entre 1984 et 2024 et concerne plus de 5,5 millions de personnes à travers le monde.

Des facteurs d’influence

L’espérance de vie après un diagnostic de démence varie considérablement, en fonction de plusieurs facteurs : l’âge du diagnostic, le sexe du patient et le type de démence diagnostiquée. Par exemple, l’espérance de vie moyenne varie de 2,2 ans pour les hommes diagnostiqués dans la mi-quatre-vingtaine à 8,9 ans pour les femmes diagnostiquées vers 60 ans.

Impact sur la qualité de vie

Les résultats montrent également qu’un diagnostic de démence réduit l’espérance de vie de deux ans pour une personne de 85 ans, de trois à quatre ans pour une personne de 80 ans et jusqu’à 13 ans si le diagnostic est posé à 65 ans. « La prognose après un diagnostic de démence dépend fortement des caractéristiques personnelles et cliniques, offrant la possibilité d’informations pronostiques individualisées et de planification des soins », écrivent les chercheurs dans leur publication.

Le temps avant l’admission en maison de retraite

L’équipe a également examiné le délai avant l’admission en maison de retraite après un diagnostic de démence. En moyenne, environ un tiers des personnes atteintes se trouvent dans une maison de retraite dans les trois ans suivant le diagnostic. « Toutefois, l’inférence à partir de ces résultats a été entravée par le manque de précision et les défis méthodologiques », précisent les chercheurs.