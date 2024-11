Ces 6 infections courantes pourraient accroître le risque de démence

Découvrez comment ces 6 infections courantes pourraient augmenter votre risque de démence, selon une étude récente.

Tl;dr Les infections courantes pourraient augmenter le risque de démence.

Des liens spécifiques ont été trouvés entre la grippe et l’herpès et la perte de volume cérébral.

Les vaccins pourraient aider à réduire le risque de démence.

Le lien entre les infections courantes et la démence

La démence affecte près d’un adulte sur dix aux États-Unis, touchant d’innombrables familles. Des études récentes suggèrent que les infections courantes pourraient augmenter le risque de démence plus tard dans la vie. Cela soulève des questions sur la façon dont les infections contribuent au déclin cognitif et sur ce qui peut être fait pour atténuer ce risque.

Une étude, publiée dans Nature Aging, a analysé les données de 982 participants à l’étude longitudinale de Baltimore sur le vieillissement. Les chercheurs ont suivi le volume cérébral des participants et l’historique de leurs infections. Ils ont découvert que six infections étaient associées à une plus grande perte de volume cérébral par rapport à ceux qui n’avaient pas ces infections.

Les infections spécifiques liées à la démence

La grippe, les virus de l’herpès, les infections des voies respiratoires supérieures et inférieures, les infections cutanées et diverses infections virales font partie des infections liées à un risque accru de démence. Les infections par la grippe et l’herpès ont montré des liens spécifiques avec la perte de volume cérébral dans le lobe temporal, crucial pour la mémoire.

Les chercheurs ont également analysé les données de près de 500 000 personnes de la Biobanque du Royaume-Uni et de plus de 270 000 personnes en Finlande. Ils ont constaté qu’un historique d’infection était lié à un risque plus élevé de développer la maladie d’Alzheimer plus tard dans la vie. Ce lien était particulièrement fort pour la démence vasculaire, causée par un flux sanguin limité au cerveau.

Les vaccins peuvent-ils réduire le risque de démence ?

Il est actuellement incertain si le fait de se tenir à jour sur les vaccins peut prévenir la démence. Cependant, les vaccinations régulières peuvent aider à éviter les maladies graves dues aux infections courantes. « L’attente que les vaccinations aideront à éviter les infections chroniques est raisonnable, et éviter les infections est sain pour tout le monde, indépendamment de leur âge », a déclaré Clifford Segil, neurologue au Providence Saint John’s Health Center à Santa Monica, en Californie.

Des données suggèrent que les vaccins pourraient réduire le risque de démence. « Les vaccins et les traitements antiviraux offrent une protection en réduisant à la fois l’incidence et la gravité des infections », a déclaré Jasmin Dao, MD, PhD, neurologue au Miller Children’s & Women’s Hospital Long Beach et au MemorialCare Long Beach Medical Center. « Cela peut diminuer le risque à long terme de développer une démence ou un déclin cognitif. »