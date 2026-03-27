Les infections urinaires graves : un facteur de risque de démence souvent négligé

De récentes observations suggèrent que les infections urinaires sévères pourraient jouer un rôle sous-estimé dans le développement de la démence, attirant ainsi l'attention sur l'importance de mieux prévenir et traiter ces épisodes pour protéger la santé cognitive.

Tl;dr Infections graves, surtout urinaires, liées à un risque accru de démence.

L’association persiste indépendamment d’autres maladies chroniques.

Prévenir ces infections pourrait réduire la survenue de démence.

Un lien entre infections sévères et démence confirmé en Finlande

L’impact des infections graves sur le développement de la démence se précise grâce à une vaste étude menée par des chercheurs de l’Université d’Helsinki. S’appuyant sur l’analyse minutieuse de dossiers médicaux finlandais, ils avancent que les infections bactériennes sérieuses, et en particulier celles du tractus urinaire, pourraient jouer un rôle déterminant dans l’apparition de troubles cognitifs des années plus tard.

Une analyse approfondie des facteurs de risque

Les auteurs ont passé au crible les données de plus de 62 500 personnes âgées d’au moins 65 ans, toutes diagnostiquées avec une démence à début tardif entre 2017 et 2020. À ces patients s’ajoutaient plus de 312 000 témoins exempts de tout diagnostic similaire, appariés selon l’âge et le sexe. L’objectif : identifier précisément quelles affections précédentes étaient réellement associées à un risque accru. Parmi les vingt-neuf maladies hospitalières examinées — allant des troubles mentaux aux pathologies métaboliques — seules deux infections sortaient du lot : les infections urinaires sévères et les autres infections bactériennes.

L’infection urinaire comme signal d’alerte

Après avoir ajusté leurs résultats en fonction des autres maladies chroniques — diabète ou maladies cardiovasculaires notamment — ainsi que de paramètres sociaux comme le niveau d’éducation ou la situation professionnelle, le constat s’est imposé : subir une infection grave nécessitant une hospitalisation augmentait de 19 % le risque ultérieur de développer une démence. D’autres facteurs non infectieux tels que les troubles mentaux liés à l’alcool, la maladie de Parkinson ou certaines atteintes cérébrales ont aussi été pointés du doigt.

Pour clarifier ces liens, les chercheurs avancent plusieurs hypothèses : il se pourrait que l’inflammation systémique, déclenchée lors d’une infection aiguë, pousse le système immunitaire à attaquer involontairement certaines zones cérébrales fragiles. De plus, la période observée entre l’épisode infectieux et le diagnostic s’étend généralement sur cinq à six ans, suggérant que ces infections pourraient accélérer un processus neurodégénératif déjà amorcé.

Des perspectives pour la prévention

Néanmoins, précisent-ils, il reste impossible à ce stade d’affirmer un lien causal direct. Les spécialistes insistent : « Nos résultats renforcent la possibilité qu’une infection grave favorise la démence », tout en rappelant que seules des études interventionnelles pourront déterminer si prévenir ou traiter efficacement ces infections réduit vraiment l’incidence des troubles cognitifs. Pour l’heure, cette découverte ouvre surtout la voie à une meilleure compréhension des multiples déclencheurs potentiels de la démence chez les personnes âgées.