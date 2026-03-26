Des scientifiques envisagent d’injecter un fluide magnétique dans le cœur pour prévenir les AVC

Des chercheurs avancent qu’injecter un fluide magnétique directement dans le cœur pourrait permettre de réduire le risque d’accident vasculaire cérébral. Cette approche innovante fait l’objet d’études afin d’évaluer son efficacité préventive.

Tl;dr Nouvelle technique magnétique pour sceller l’appendice auriculaire.

Tests prometteurs chez l’animal, loin d’une application clinique.

Alternatives actuelles limitées, risque d’AVC toujours élevé.

L’appendice auriculaire gauche : le maillon faible de la fibrillation auriculaire

Des millions de personnes à travers le monde vivent avec une fibrillation auriculaire, un trouble du rythme cardiaque où les oreillettes battent de façon désordonnée. Cette anomalie, souvent ressentie sous forme de palpitations ou de fatigue, expose surtout à une complication grave : l’AVC. C’est dans une petite poche du cœur, appelée appendice auriculaire gauche, que tout peut basculer. Lorsque les battements deviennent anarchiques, le sang stagne dans cette cavité et des caillots peuvent s’y former. Si l’un d’eux migre vers le cerveau, c’est l’accident vasculaire.

Des solutions imparfaites face au risque d’AVC

Pour limiter ce danger, les patients se voient souvent prescrire des anticoagulants. Ces médicaments fluidifient le sang mais exposent à des hémorragies parfois sévères — une contre-indication majeure chez certains profils fragiles (personnes âgées, maladies chroniques). En alternative, certains bénéficient d’une procédure visant à « boucher » l’appendice à l’aide de dispositifs implantés via un cathéter. Malgré leur efficacité partielle, ces implants rigides n’épousent pas toujours la morphologie unique de chaque cœur : fuites possibles sur les bords et risque de formation de caillots sur la surface du dispositif.

L’espoir venu des matériaux intelligents : la piste du magnétogel

Face à ces limites, des chercheurs viennent de dévoiler une voie inédite : injecter un liquide magnétique (« magnétofluide ») dans l’appendice via un cathéter. Guidé par un champ magnétique externe, ce fluide épouse la forme irrégulière de la poche et se transforme en quelques minutes en un gel souple (magnétogel) qui obstrue parfaitement la cavité. Les premiers tests menés sur des rats puis sur des porcs — dont le cœur se rapproche étonnamment du nôtre — sont encourageants. Chez ces animaux, le gel a tenu sans fuite ni caillot pendant dix mois ; il a même permis à la paroi interne du cœur de se reconstituer par-dessus.

En comparant cette approche aux dispositifs métalliques classiques chez le porc :

Le magnétogel crée une surface plus régulière.

Aucune trace de lésion tissulaire due à l’ancrage mécanique.

Aucun effet biologique néfaste observé jusqu’ici.

Des défis avant toute application humaine

Toutefois, la prudence reste de mise. La technique n’en est qu’au stade expérimental et soulève plusieurs interrogations pratiques — par exemple, son impact sur les IRM cardiaques rend certaines zones difficiles à visualiser. Avant d’envisager une utilisation chez l’homme, il faudra démontrer sa sécurité sur le long terme et affiner sa mise en œuvre. Si ces obstacles sont franchis, cette innovation pourrait offrir aux patients intolérants aux anticoagulants une alternative inédite face au spectre de l’AVC lié à la fibrillation auriculaire. Pour l’heure, ce magnétogel relève encore du laboratoire ; il incarne cependant l’avant-garde des avancées biomédicales qui cherchent à sécuriser durablement les cœurs fragiles.