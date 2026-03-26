Une étude révèle que les virus n’ont pas besoin de mutations particulières pour infecter l’homme

Une nouvelle étude révèle que les virus capables d’infecter l’humain n’ont pas nécessairement besoin de mutations particulières pour franchir la barrière des espèces, remettant en question certaines idées sur l’émergence des maladies infectieuses.

Tl;dr La plupart des virus zoonotiques n’ont pas muté avant le saut.

L’origine naturelle du SARS-CoV-2 est confirmée par l’étude.

Les conditions humaines favorisent les pandémies, plus que l’évolution virale.

Des virus ordinaires, des pandémies extraordinaires

Si les images de pandémie évoquent un virus devenu super-vilain, c’est souvent notre propre environnement qui joue le rôle de complice silencieux. Une étude récente menée par l’équipe du professeur Joel Wertheim (Université de Californie, San Diego) bouleverse une conviction largement répandue : la plupart des grands virus à l’origine d’épidémies récentes – pensons à SARS-CoV-2, Ebola, ou encore la grippe H1N1 – n’ont pas eu besoin de mutations remarquables pour franchir la barrière des espèces.

Une enquête génétique sur le passé viral

En analysant les génomes d’agents pathogènes tels qu’influenza A, Marburg, mpox, et autres coronavirus, les chercheurs ont ciblé la période juste avant leur apparition chez l’humain. Leur méthode ? Un examen phylogénétique permettant de repérer toute trace d’adaptation évolutive spécifique lors du passage animal-homme. Les résultats sont sans appel : aucune signature génétique ne signale une préparation évolutive particulière chez ces virus avant le « saut » vers l’humain. Ce sont seulement après ce transfert que des adaptations notables émergent.

De manière frappante, cette approche s’est révélée capable d’identifier le cas particulier du retour inattendu de la grippe H1N1 en 1977, suggérant cette fois une origine en laboratoire – probablement lors d’un essai vaccinal raté – ce qui corrobore de précédentes suspicions liées à la parenté génétique du virus avec des souches datant des années 1950.

SARs-CoV-2 et le débat sur l’origine

L’étude apporte également un éclairage majeur sur l’origine du SARS-CoV-2. Pour le Pr Wertheim : « D’un point de vue évolutif, nous n’avons trouvé aucune preuve que le SARS-CoV-2 ait été façonné par une sélection en laboratoire ou ait subi une évolution prolongée chez un hôte intermédiaire avant son émergence. » De quoi mettre à mal les hypothèses invoquant une manipulation humaine derrière la pandémie actuelle.

L’exposition humaine au cœur du risque épidémique

Ces découvertes renversent ainsi un mythe : ce ne sont pas tant les mutations imprévues ou adaptations rares qui provoquent les pandémies, mais bien la fréquence et l’intensité de nos contacts avec une large diversité virale animale. Voici quelques facteurs aggravants souvent négligés :

Proximité accrue entre humains et animaux d’élevage.

Destruction et fragmentation des habitats naturels.

Commerce mondial d’animaux sauvages captifs.

Si un risque lié aux laboratoires existe toujours, il reste marginal comparé à celui que nous créons nous-mêmes en modifiant nos environnements et en multipliant les interactions avec la faune sauvage. Selon Wertheim, comprendre vraiment comment naissent ces crises sanitaires devrait réorienter nos priorités vers la surveillance et la prévention plutôt que vers la spéculation scientifique.