Une vaste étude révèle la quantité de café optimale pour réduire le stress

Une vaste étude met en lumière la relation entre consommation de café et réduction du stress. Les chercheurs révèlent que la quantité consommée pourrait jouer un rôle clé, suggérant qu’une dose optimale existe pour bénéficier pleinement de ses effets apaisants.

Tl;dr Boire 2-3 cafés/jour réduit anxiété et dépression.

Au-delà de 5, le risque mental augmente.

L’effet protecteur reste à confirmer scientifiquement.

Café : un nouvel allié potentiel contre l’anxiété ?

Les effets du café sur la santé mentale suscitent depuis longtemps des débats. Si sa réputation de stimulant de l’éveil n’est plus à faire, une étude menée par des chercheurs de l’Université Fudan en Chine vient apporter un nouvel éclairage : une consommation modérée pourrait contribuer à prévenir l’apparition de troubles comme l’anxiété et la dépression. Mais attention, la question du dosage s’avère décisive.

Une analyse approfondie sur plus de 460 000 individus

Pour étayer leur hypothèse, les scientifiques se sont appuyés sur les données de 461 586 participants issus d’une vaste cohorte britannique. Chacun d’eux était indemne de pathologie mentale au début du suivi, qui s’est étalé sur une durée médiane de 13,4 ans. Les habitudes en matière de café – déclarées par chaque individu au lancement de l’étude – ont ensuite été croisées avec la survenue ultérieure de diagnostics psychiatriques.

En croisant ces éléments, les chercheurs ont constaté que les personnes buvant entre deux et trois tasses par jour affichaient un risque moindre de développer des troubles psychiques comparées aux abstinents ou aux grands consommateurs. À partir de cinq tasses quotidiennes, le rapport s’inverse : le risque mental augmente sensiblement.

L’équilibre subtil des bienfaits

« Nous avons observé une relation en forme de J entre la quantité consommée et la santé mentale, suggérant qu’un apport modéré est optimal », précisent les auteurs dans leur publication. Cette courbe caractéristique ne dépend pas du type : qu’il soit moulu, instantané ou décaféiné, le café semble avoir des effets comparables. Fait notable, cette association est plus marquée chez les hommes.

Parmi les éléments pris en compte pour limiter tout biais figurent l’âge, le niveau d’éducation ou encore l’activité physique et certains antécédents médicaux. Les généticiens ont aussi évalué si la capacité individuelle à métaboliser la caféine influençait ce lien : peu d’impact finalement constaté.

Mise en perspective et limites méthodologiques

Toutefois, difficile d’affirmer avec certitude que boire du café protège réellement contre la détresse psychique : l’enquête n’a interrogé qu’une seule fois chaque participant sur ses habitudes, sans suivre leur évolution dans le temps. De plus, aucune observation directe n’a porté sur le cerveau lui-même ; seuls des indices indirects sont avancés concernant certains composés bioactifs du café pouvant avoir un effet anti-inflammatoire ou apaisant.

Face à la montée mondiale des troubles mentaux et à la quête incessante de solutions préventives simples – rappelons que d’autres études avaient déjà lié le café à une meilleure longévité ou à la santé cardiovasculaire –, cette piste mérite donc d’être creusée… même si rien ne remplace pour l’instant un accompagnement médical adapté.