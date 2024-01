3 symptômes de l’angoisse à ne pas ignorer

Pour reconnaître une crise d'angoisse ou attaque de panique, trois principaux indicateurs peuvent être utiles. Pouvez-vous deviner lesquels ?

Tl;dr Les crises d’angoisse se manifestent par des symptômes physiques comme l’accélération du rythme cardiaque.

Elles entraînent des perturbations cognitives, notamment des pensées négatives irréfléchies.

Elles se caractérisent par une montée intense d’anxiété et de peur.

Si ces crises se répètent fréquemment, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé mentale.

Reconnaître une crise d’angoisse : Les signes à surveiller

Les crises d’angoisse, aussi connues sous le nom d’attaques de panique, peuvent être difficiles à identifier. Elles se caractérisent par trois grands types de symptômes : physiques, cognitifs et émotionnels.

Manifestations physiques de la crise d’angoisse

Sur le plan physique, l’individu peut présenter une augmentation rapide de la fréquence cardiaque et des difficultés respiratoires. D’autres symptômes peuvent s’ajouter à cela, tels que les nausées, les vertiges, les douleurs thoraciques et les bouffées de chaleur.

Perturbations cognitives

La crise d’angoisse provoque également des perturbations sur le plan cognitif. La personne affectée peut se retrouver submergée par des pensées négatives et irrationnelles, jusqu’à ne plus être en mesure de traiter correctement les informations reçues par son corps. Parmi ces symptômes, une peur irrationnelle de perdre le contrôle ou même, dans les cas les plus sévères, une peur de mourir.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Impact émotionnel de la crise d’angoisse

Enfin, au niveau émotionnel, la crise d’angoisse se manifeste par une augmentation soudaine de l’anxiété et une appréhension constante. La personne touchée se sent extrêmement impuissante et vulnérable.

Il est primordial de noter que ces symptômes peuvent durer de quelques minutes à une demi-heure, avec une intensité variable. Si ces crises se répètent fréquemment, il est vivement conseillé de consulter un professionnel de la santé mentale.