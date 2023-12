Capitellophobie : Qu’est-ce que cette peur de recevoir des cadeaux à Noël ?

Alors que les fêtes de fin d'année approchent, certains individus peuvent faire face à la "capitellophobie", une peur peu connue de recevoir des cadeaux, mais qui peut être médicalement traitée. Vous êtes-vous déjà demandé si vous pourriez être affecté par cette phobie?

La capitellophobie : Quand les cadeaux deviennent une source d’angoisse

La “capitellophobie”, une phobie méconnue, refait surface à l’approche des fêtes de fin d’année. Il s’agit de la peur de recevoir des cadeaux, une anxiété qui peut toucher certains adultes lors de ces occasions festives.

Comprendre la Capitellophobie

Le terme “capitellophobie” trouve son origine dans l’ancien occitan “capdel”, un mot dérivé du latin “capitellum”, signifiant “cadeau”. Ce malaise face à la réception de présents peut avoir de multiples causes. Le manque de confiance en soi et en autrui figure parmi les plus fréquentes. En effet, l’acte de recevoir peut être interprété comme une intrusion dans l’intimité de la personne, surtout si le cadeau provient d’un collègue, un voisin ou un ami proche.

Les origines diverses de la phobie

La “capitellophobie” peut également être alimentée par la notion de “contrepartie”. Le sentiment d’obligation envers celui qui offre le cadeau peut générer une grande anxiété. De plus, l’angoisse de “ne pas mériter” le cadeau peut être liée à des traumatismes d’enfance et des problèmes de confiance en soi. Enfin, la pression de trouver le cadeau parfait peut également renforcer cette phobie, surtout si cela perturbe le quotidien.

Des solutions existent

Heureusement, des solutions existent pour surmonter cette phobie. Les thérapies comportementales et cognitives peuvent aider les personnes souffrant de capitellophobie à mieux gérer leur anxiété face à la réception de cadeaux.