L’heure de consommation du café impacte ses bienfaits pour la santé

De nombreuses études antérieures ont lié la consommation de café à des effets positifs sur la santé, que ce soit pour protéger contre l’ hypertension et les accidents vasculaires cérébraux, prolonger la durée de vie, ou réduire le risque de retour de certains types de cancer. Cependant, « des études supplémentaires sont nécessaires pour valider nos résultats dans d’autres populations, et nous avons besoin d’essais cliniques pour tester l’impact potentiel de changer l’heure de la journée où les gens boivent du café », conclut Qi.

Il semble que ce ne soit pas seulement la question de boire du café ou la quantité que l’on boit qui soit importante, mais également le moment de la journée où l’on boit ce café. « Une explication possible est que la consommation de café l’après-midi ou le soir peut perturber les rythmes circadiens et les niveaux d’hormones comme la mélatonine « , explique Qi.

Après presque 10 ans de suivi, les buveurs de café du matin étaient 16% moins susceptibles de mourir de n’importe quelle cause, et 31% moins susceptibles de mourir de maladies cardiaques, que ceux qui ne buvaient pas de café du tout. Cependant, « les statistiques n’ont montré aucune réduction du risque pour les buveurs de café tout au long de la journée », déclare l’épidémiologiste Lu Qi de l’Université Tulane.

L’étude, menée par une équipe de l’ Université Tulane à la Nouvelle-Orléans, a étudié les habitudes de consommation de café de 40 725 adultes. Un sous-ensemble de 1 463 individus a rempli un questionnaire plus détaillé sur leur alimentation et leur consommation de boissons.

Le café , cette boisson tant appréciée des Français, pourrait avoir des effets bénéfiques sur notre santé cardiaque. Une nouvelle étude suggère que boire du café uniquement le matin pourrait réduire le risque de maladies cardiaques et de mortalité toutes causes confondues.

