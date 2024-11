Une étude révèle le moment idéal pour prendre de la mélatonine pour un sommeil optimal

Enfin, pour ceux qui souffrent d’insomnie légère de temps en temps, il pourrait être intéressant d’essayer les sources alimentaires de mélatonine, comme les champignons, les œufs, le poisson, les noix et les cerises, qui contiennent naturellement de la mélatonine.

Si l’utilisation à court terme de la mélatonine semble sûre, les effets à long terme, surtout à fortes doses, sont encore inconnus. Certains peuvent éprouver des nausées, des vertiges, des maux de tête et de la somnolence diurne. Par ailleurs, la mélatonine peut interagir avec certains médicaments, il est donc conseillé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer la supplémentation.

La mélatonine peut être bénéfique pour les travailleurs de nuit, les personnes souffrant de décalage horaire ou d’insomnie temporaire. Mais les recherches indiquent que la mélatonine est plus efficace chez les personnes en bonne santé qui ne souffrent pas d’insomnie.

Comme le souligne Kilkenny, « il est préférable de tenter de découvrir les problèmes sous-jacents et de travailler dessus. La mélatonine peut être une aide, mais elle n’est pas une solution pour l’insomnie ».

D’après une récente étude parue dans le Journal of Pineal Research, prendre de la mélatonine trois heures avant le coucher pourrait améliorer son efficacité pour favoriser le sommeil . Cette recommandation va à l’encontre des indications habituelles qui conseillent de prendre ce complément alimentaire entre 20 et 60 minutes avant d’aller dormir.

