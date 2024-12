Diminuer le risque d’AVC : le thé serait plus efficace que le café

Une nouvelle étude révèle un moyen surprenant de réduire le risque d'accident vasculaire cérébral : le thé triomphe sur le café pour préserver votre santé.

Tl;dr Une nouvelle étude favorise le thé pour réduire le risque d’AVC.

Une consommation excessive de café peut entraîner des effets secondaires à court et à long terme.

Le thé présente de nombreux avantages pour la santé, y compris une réduction du risque de décès et une amélioration de la fonction cérébrale.

Une victoire pour les amateurs de thé

Les férus de thé ont des raisons de se réjouir tandis que les accros au café risquent de grimacer. Une étude récente fournit des indications précieuses sur la façon de faire des choix de boissons saines, plaçant le thé en tête, notamment en ce qui concerne le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC).

D’après cette analyse, une consommation régulière de boissons caféinées augmenterait le risque d’AVC. Boire plus de quatre tasses de café par jour accroît également ce risque, tandis que le thé semble l’atténuer.

Quand le café devient-il dangereux ?

Boire trop de café peut entraîner divers effets secondaires, notamment une augmentation du rythme cardiaque et de la vigilance mentale ainsi qu’une hausse de l’énergie physique. Ces effets peuvent durer jusqu’à 12 heures. À long terme, l’anxiété, la dépendance et les symptômes de sevrage tels que les maux de tête, la nervosité et la fatigue peuvent survenir. Dans de rares cas, une surdose de caféine peut même entraîner des hallucinations et des vomissements.

Le thé, une alternative bénéfique

En revanche, le thé peut être une alternative plus bénéfique. Boire du thé peut avoir de nombreux avantages pour la santé, notamment une diminution du risque de décès, une amélioration du taux de sucre dans le sang, et une réduction du risque de certains types de cancer. Le thé peut aussi améliorer la fonction cérébrale et la mémoire, protéger vos os et maintenir votre peau en bonne santé.

Café ou thé : à vous de choisir

Il existe de nombreuses raisons de passer du café au thé. Le thé contient moins de caféine que le café, ce qui est bénéfique si vous souhaitez réduire votre consommation de caféine. De plus, le thé est riche en antioxydants appelés polyphénols, qui peuvent protéger contre certaines maladies. Il contient également de la L-théanine, un composé qui peut aider à rester mentalement alerte plus longtemps lorsque combiné à la caféine. Enfin, le thé peut aider à réduire le mauvais cholestérol, ce qui en fait une alternative intéressante pour ceux qui cherchent à améliorer leur santé.