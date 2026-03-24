Après 88 ans, la plus longue étude mondiale sur le bonheur se poursuit sans relâche

Menée depuis 88 ans, l’étude la plus longue jamais réalisée sur le bonheur continue d’apporter un éclairage unique sur les facteurs qui influencent le bien-être humain, révélant des données précieuses grâce au suivi de plusieurs générations.

Tl;dr Les relations proches prédisent le mieux le bien-être durable.

La solitude augmente nettement les risques de santé.

L’étude d’Harvard poursuit ses recherches depuis 1938.

Un siècle à décortiquer le bonheur

En matière de bonheur, la science n’en finit pas de chercher des réponses. Depuis plus de huit décennies, la Harvard Study of Adult Development poursuit inlassablement cette quête, rassemblant aujourd’hui plusieurs générations de participants. Démarrée en 1938 sur deux groupes distincts – d’un côté, des étudiants privilégiés de Harvard, dont un certain John F. Kennedy, et de l’autre, des adolescents issus des quartiers défavorisés de Boston – l’étude n’a cessé d’évoluer. Désormais, elle compte aussi femmes et enfants parmi ses sujets, une rareté pour une enquête d’une telle longévité.

L’impact insoupçonné des relations humaines

Après des centaines d’articles scientifiques et des milliers d’entretiens, les résultats sont étonnants : ni la richesse, ni la célébrité, ni même l’intelligence ne constituent les meilleurs indicateurs d’une vie épanouie. Il ressort que la qualité des liens avec autrui prévaut largement sur tout le reste. Voilà environ trente ans que les chercheurs observent ce phénomène : ce sont les personnes satisfaites de leur entourage – famille comme amis – à la cinquantaine qui vieillissent en meilleure santé, récupèrent mieux après une maladie et profitent davantage de la vie à 80 ans.

Lorsqu’ils ont compilé leurs données autour du cap symbolique de la cinquantaine, ce n’est pas l’état physique (comme le taux de cholestérol) qui ressortait comme prédicteur principal de longévité… mais bien le degré de satisfaction relationnelle. Le psychiatre Robert Waldinger, actuel directeur de l’étude, confiait dans une vidéo TED : « Nous n’y avons pas cru au début… Comment expliquer qu’une relation puisse façonner à ce point notre corps ? ».

Satisfaction conjugale et protection face aux aléas

Les chercheurs ont par ailleurs observé chez 47 couples octogénaires que ceux qui étaient heureux en mariage résistaient mieux aux effets délétères d’une mauvaise santé sur leur moral. La liste suivante résume ces découvertes centrales :

Satisfaction conjugale : véritable amortisseur contre le stress.

: véritable amortisseur contre le stress. Qualité relationnelle : facteur clé pour une vieillesse en santé.

: facteur clé pour une vieillesse en santé. Isolement social : associé à un risque accru de déclin cognitif et physique.

Nuançons : limites et perspectives ouvertes

Reste que tout n’est pas si simple. Certains soulignent que l’échantillon initial – majoritairement composé d’hommes blancs américains – limite la portée universelle du message. Mesurer précisément ce qu’est une « relation satisfaisante » demeure également complexe, tant il s’agit là d’une notion subjective.

Pour autant, cette vaste enquête continue son chemin. En entamant sa neuvième décennie, elle ambitionne encore d’enrichir sa « caverne aux trésors » de données afin d’aider chacun à donner sens à son existence. Peut-être n’existe-t-il pas un secret unique au bonheur ; mais au moins celui-ci semble passer avant tout par des liens humains authentiques.