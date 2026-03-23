Des chercheurs identifient le circuit nerveux reliant stress et aggravation de l’eczéma

Des chercheurs ont identifié la voie nerveuse responsable de l’aggravation de l’eczéma sous l’effet du stress, ouvrant ainsi la voie à une meilleure compréhension des interactions entre le système nerveux et les maladies inflammatoires de la peau.

Tl;dr Le stress active un circuit nerveux aggravant l’eczéma.

Les éosinophiles jouent un rôle central dans ce mécanisme.

De nouvelles pistes thérapeutiques ciblant ce lien sont envisagées.

Stress et eczéma : une connexion nerveuse décryptée

Longtemps soupçonnée, mais rarement élucidée, la relation entre le stress psychologique et l’aggravation de l’eczéma atopique vient de se préciser grâce à des travaux menés par une équipe de l’Université Fudan en Chine. Leur recherche révèle le rôle d’un réseau nerveux précis – celui du système « fight-or-flight » ou « combat-fuite » – qui, lorsqu’il s’active sous l’effet du stress, stimule certaines cellules immunitaires responsables de l’inflammation cutanée.

L’étrange dialogue entre cerveau, nerfs et peau

En s’appuyant d’abord sur 51 patients atteints d’eczéma, les chercheurs ont pu corréler la sévérité de leur inflammation cutanée avec leur niveau de stress ressenti. Mais ce n’est qu’en étudiant des souris placées en situation de stress aigu que le mécanisme précis s’est dévoilé : les fibres nerveuses sympathiques stimulent alors fortement les éosinophiles, ces globules blancs impliqués dans la défense immunitaire… mais aussi dans l’irritation excessive de la peau.

La manipulation génétique permettant de réduire ces éosinophiles chez la souris a d’ailleurs atténué la recrudescence des symptômes liée au stress, même si la maladie persistait à bas bruit.

Nouveaux horizons pour le traitement des maladies inflammatoires

Ce n’est pas la première fois que les éosinophiles sont pointés du doigt dans l’eczéma atopique. Toutefois, jusqu’à présent, leur rôle exact et l’efficacité des traitements visant spécifiquement ces cellules restaient sujets à débat. Désormais, cette recherche suggère qu’ils participent surtout au cercle vicieux liant stress et poussées inflammatoires – sans forcément provoquer la pathologie initiale.

Pour mieux cerner les implications potentielles, plusieurs questions persistent :

L’impact exact des différents types de stress (aigu, chronique) sur ce circuit neuro-immunitaire.

L’existence éventuelle d’une « mémoire » cérébrale réactivant l’inflammation cutanée chez certains patients.

La généralisation possible du mécanisme à d’autres maladies comme le psoriasis ou les MICI.

Des perspectives qui dépassent l’eczéma

Comme le relèvent les immunologistes Nicolas Gaudenzio et Lilian Basso (Université de Toulouse) dans leur analyse, beaucoup reste à explorer : « Il est encore difficile d’anticiper comment chaque type de stress mobilise cet axe neuro-immunitaire récemment identifié. » La prévalence croissante de l’eczéma atopique, qui touche près d’un adulte sur dix et altère considérablement la qualité de vie (douleurs, démangeaisons intenses, troubles du sommeil), confère à ces avancées un intérêt majeur pour imaginer demain des stratégies thérapeutiques inédites.