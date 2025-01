Les protéines de la « solitude » dans votre sang menacent votre santé

Les protéines de la "solitude" présentes dans votre sang pourraient compromettre votre santé et mettre votre bien-être en danger.

Tl;dr La solitude et l’isolement social augmentent le risque de maladie.

Des protéines spécifiques sont associées à ces sentiments.

Les connexions sociales profondes améliorent la santé.

Le poids de la solitude

Les êtres humains sont par essence sociaux. Nous prospérons grâce à la connexion, à la communication et aux expériences partagées qui façonnent nos identités et renforcent notre sentiment d’appartenance. Pourtant, dans un monde de plus en plus numérique et rapide, les sentiments de solitude et d’isolement social sont devenus alarmants. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que ces sentiments sont largement répandus.

Un lien avec la maladie

Des études montrent qu’ils sont liés à un risque accru de maladie et de décès. En effet, notre propre étude a révélé que l’isolement social chez les personnes âgées entraîne un risque accru de 26 % de développer une démence. Nous avons également constaté que la solitude est associée à la dépression.

Une question de protéines

Nous avons voulu comprendre les processus biologiques sous-jacents à ce lien entre isolement social, solitude et santé. Pour cela, nous nous sommes concentrés sur les protéines, car elles jouent un rôle dans l’expression des gènes et sont une source majeure de cibles pour le développement de médicaments.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Dans une étude collaborative entre l’Université de Cambridge et l’Université Fudan, nous avons découvert que les protéines associées à la solitude et à l’isolement social sont également impliquées dans l’inflammation ainsi que dans les réponses immunitaires et antivirales.

La solitude et la santé

En particulier, notre étude suggère que la solitude peut entraîner une augmentation des niveaux de cinq protéines spécifiques exprimées dans le cerveau. En d’autres termes, toutes les protéines que nous avons identifiées comme étant liées à la solitude étaient « positivement associées », c’est-à-dire que les personnes qui se sentent seules ont tendance à avoir des niveaux de protéines plus élevés que celles qui ne se sentent pas seules.