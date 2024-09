Le mot quotidien qui augmente le bonheur (ça fonctionne!)

Selon cette thérapeute, il s'agit d'une méthode formidable pour amplifier et prolonger les sentiments positifs. Quel pourrait être ce moyen exceptionnel ?

Tl;dr La thérapeute Joseé Muldrew conseille de cultiver un « réservoir d’expériences positives ».

Elle distingue cette pratique de la « positivité toxique », qui néglige les difficultés réelles.

La méthode « savourer » consiste à intensifier et prolonger les émotions positives.

Elle suggère de noter les « petites joies du quotidien » pour créer un stock de ressources émotionnelles.

L’été tire sa révérence et l’automne se profile à l’horizon, une période qui peut parfois affecter notre moral. Face à cela, José Muldrew, thérapeute et fondatrice du cabinet de thérapie The Looking Glass, nous rappelle qu’il est essentiel de prendre soin de notre corps et de notre esprit. « Il est si facile de se laisser emporter par le stress quotidien, l’incertitude du monde et les expériences négatives que l’on peut facilement négliger les bons moments« , souligne-t-elle.

Un réservoir d’expériences positives

Face aux aléas de la vie, José Muldrew propose une solution simple : développer un réservoir d’expériences positives. Attention à ne pas confondre cette pratique avec la « positivité toxique », qui consisterait à rester constamment optimiste en ignorant les réalités difficiles. « La différence est que le fait de savourer n’a pas pour but de discréditer ou de rejeter les difficultés et les expériences négatives que nous rencontrons naturellement dans la vie. Il s’agit de reconnaître et d’apprécier les expériences positives et négatives, tout en mettant l’accent sur le positif« , précise-t-elle.

La méthode « savourer »

La thérapeute résume sa technique en un seul mot : « savourer« . Ce terme, souvent utilisé pour parler de la dégustation d’un bon repas, peut s’appliquer à tous les domaines de notre vie. « C’est un moyen d’intensifier et de prolonger les expériences qui génèrent des émotions plus positives, telles que la joie, la gratitude, l’acceptation, le plaisir, l’amour« , explique-t-elle. Elle nous invite à intégrer ce mot à notre routine quotidienne et à prendre conscience des moments de bonheur qui émaillent notre existence.

Des exemples pour pratiquer

Voici quelques exemples pour pratiquer la méthode « savourer » :

Savourer le présent : interrompre une conversation pour exprimer sa gratitude, apprécier une promenade en nature, savourer un bon dîner…

Savourer le passé : partager un souvenir heureux, tenir un journal intime, créer un album photo…

Savourer l’avenir : imaginer des résultats positifs, créer un tableau de vision, anticiper des expériences positives…