L’activité physique améliore le moral : découverte d’une molécule clé dans ce phénomène

L’activité physique améliore l’humeur, et les scientifiques identifient désormais une molécule spécifique qui pourrait éclairer ce lien. Comprendre ce mécanisme biologique ouvre la voie à de nouvelles approches pour favoriser le bien-être mental grâce à l’exercice.

Tl;dr L’exercice régule l’humeur et protège le cerveau.

Des molécules « positives » issues du tryptophane sont augmentées.

Effets bénéfiques constatés pour tous les âges et profils.

Une population confrontée à une crise silencieuse

Un Canadien sur cinq vit actuellement avec des troubles de santé mentale tels que l’anxiété ou la dépression. Malgré des progrès dans la façon d’aborder ces sujets, le tabou persiste : il reste presque trois fois moins fréquent de signaler une maladie mentale qu’un trouble physique. Or, face à cette réalité, le parcours vers un diagnostic et un accès aux traitements demeure souvent semé d’embûches. Les délais peuvent se compter en années, tandis que les thérapies traditionnelles ne sont pas toujours accessibles ou prises en charge par les assurances. Quant aux médicaments prescrits pour les troubles de l’humeur, ils entraînent parfois des effets secondaires qui incitent certains patients à abandonner leur traitement.

L’exercice physique, allié inattendu mais efficace

Pourtant, il existe un outil dont on parle trop peu et qui s’impose comme une ressource précieuse : l’activité physique. Reconnue pour ses vertus sur le cœur ou le métabolisme, elle agit aussi sur la santé mentale. Après une séance de sport, beaucoup témoignent d’un regain de bien-être. Mais cela va bien au-delà du ressenti : la science a désormais prouvé l’effet bénéfique du sport sur les symptômes anxieux et dépressifs — aussi bien à court terme qu’à long terme. Le phénomène du « runner’s high » illustre cette capacité de l’exercice à déclencher la production d’endocannabinoïdes et d’endorphines, véritables molécules du bonheur.

Tryptophane : quand la chimie du corps influence l’esprit

Derrière ces effets se cache un autre acteur clé : le tryptophane, acide aminé indispensable acquis par l’alimentation. Ce dernier participe à la synthèse de la sérotonine – surnommée « hormone du bonheur » –, mais peut aussi se transformer via la voie dite des kynurénines. Selon le chemin emprunté, le tryptophane engendre soit des composés protecteurs pour le cerveau (comme l’acide kynurénique), soit des substances associées à l’inflammation ou à certaines maladies chroniques (comme l’acide quinolinique). Fait notable : pratiquer une activité physique favorise nettement la production des métabolites dits « positifs », basculant ainsi vers un état plus neuroprotecteur.

Voici ce que montrent aujourd’hui les recherches :

L’exercice augmente rapidement, dès la première séance, les niveaux de ces molécules protectrices dans le sang et les muscles.

Cet effet est observé quel que soit l’âge ou même en présence de troubles métaboliques (type 2 diabète).

Ainsi, nul besoin d’entraînement intensif en laboratoire pour bénéficier de ces bienfaits ; toute augmentation modérée de l’activité compte.

L’espoir d’un avenir plus serein grâce au mouvement

En somme, s’activer — seul ou en groupe — ne se limite pas à améliorer sa forme physique : c’est aussi une stratégie puissante contre le mal-être psychologique. Outre ses impacts chimiques avérés, l’exercice offre distraction bienvenue, occasions sociales et changement d’environnement – autant de facteurs susceptibles d’alléger le poids mental du quotidien. Même si les chercheurs n’ont pas encore élucidé tous les mécanismes précis en jeu, il apparaît indéniable que faire bouger son corps permet déjà d’espérer voir bouger les lignes en matière de santé mentale. Alors oui, affronter le froid canadien pour aller marcher ou rejoindre un club sportif pourrait bien être ce petit geste décisif vers un esprit plus résilient.