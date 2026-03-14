Une nouvelle étude révèle comment une consommation optimale de thé maximise ses bienfaits pour la santé

Selon une nouvelle étude, la manière de consommer le thé influencerait significativement ses effets sur la santé. Les chercheurs se sont penchés sur les habitudes de consommation pour déterminer les pratiques qui maximisent les bienfaits de cette boisson populaire.

Tl;dr Le thé réduit le risque de maladies chroniques.

Bouteilles et bubble teas annulent ses bienfaits naturels.

Privilégier l’infusion maison pour la santé.

L’art du thé : bienfaits confirmés, mais conditions requises

Sous toutes ses formes, le thé fascine, tant pour sa richesse aromatique que pour ses vertus réputées. Récemment, une vaste revue scientifique pilotée par des chercheurs chinois et américains — publiée dans la revue Beverage Plant Research — a fait le point sur les effets de cette boisson millénaire sur notre santé. Le constat est net : les personnes consommant régulièrement du thé bénéficient d’un risque moindre de développer certaines maladies chroniques, à condition toutefois de miser sur la bonne préparation.

Les pièges du thé en bouteille et du bubble tea

Toutefois, un écueil majeur se dessine : la nature du thé choisi change radicalement la donne. Selon cette revue, les thés en bouteille ou « bubble teas » — reconnaissables à leurs billes de tapioca et saveurs variées — n’apportent pas les mêmes avantages que le thé infusé à la maison. Pourquoi ? Principalement à cause des procédés industriels : la stérilisation à haute température réduit considérablement la teneur en antioxydants, essentiels dans la lutte contre l’inflammation et les maladies métaboliques.

En outre, ces boissons industrielles intègrent souvent des ingrédients pouvant contrecarrer l’intérêt initial du thé :

Sucres ajoutés , sirops de glucose-fructose ou édulcorants artificiels

, sirops de glucose-fructose ou édulcorants artificiels Additifs colorants ou agents conservateurs

Creamers non lactés et poudres de thé concentrées (surtout dans les bubble teas)

Une portion peut ainsi atteindre 150 à 200 calories supplémentaires, essentiellement issues des sucres rapides ou des matières grasses saturées. Or, comme l’explique la diététicienne privée Wan Na Chun, une consommation régulière de ces ingrédients « augmente le risque de diabète, d’obésité ou de troubles cardiovasculaires ».

Bénéfices maximaux avec une infusion simple

À bien y regarder, rien ne vaut donc une préparation maison. Pour profiter pleinement des polyphénols protecteurs présents naturellement dans le thé vert ou noir, privilégiez une infusion douce — eau chaude (mais non bouillante), trois à cinq minutes de patience… et surtout peu ou pas de sucre ajouté. Un filet de miel brut biologique peut éventuellement apporter une note sucrée tout en préservant un profil nutritionnel intéressant grâce à ses propriétés anti-inflammatoires.

Occasionnels plaisirs… sans excès

Doit-on bannir complètement bubble teas et thés en bouteille ? Pas nécessairement. Selon Chun, « s’autoriser occasionnellement ce type de boisson reste acceptable, tant qu’on ne les considère pas comme un réflexe quotidien santé ». Finalement, si le rituel du thé s’inscrit dans une démarche bien-être, mieux vaut lui rendre hommage simplement… tasse après tasse.