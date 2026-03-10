Le passage à l’heure d’été nuit à la santé : conseils pour mieux s’y adapter

Le passage à l’heure d’été peut perturber le rythme biologique et impacter la santé. Comprendre les effets de ce changement horaire permet d’adopter des stratégies pour mieux s’y préparer et limiter ses conséquences sur l’organisme.

Tl;dr Changement d’heure perturbe le rythme circadien et le sommeil.

Risques accrus de maladies cardiaques et accidents après l’heure d’été.

Lumière naturelle, adaptation progressive conseillées pour limiter l’impact.

Un changement d’heure sous surveillance médicale

Chaque printemps, la quasi-totalité des habitants des États-Unis avance sa montre d’une heure pour le passage à l’heure d’été, sacrifiant au passage soixante précieuses minutes de sommeil. Ce rituel, loin d’être anodin, chamboule le quotidien de millions de personnes et soulève désormais des inquiétudes sur ses répercussions sur la santé. Des études pointent du doigt une hausse temporaire des accidents de la route mortels, surtout en matinée dans les premiers jours suivant ce passage. Les chercheurs attribuent ce pic à la dette de sommeil générée par la transition.

Cerveau et cœur à l’épreuve du décalage horaire

Le cœur n’est pas épargné : selon l’American Heart Association, les cas d’infarctus du myocarde enregistrent un léger sursaut dès le lundi qui suit le changement d’heure, tandis que les accidents vasculaires cérébraux augmentent également pendant deux jours. Difficile de pointer une cause unique, mais la désorganisation brutale du rythme circadien semble aggraver certains facteurs comme l’hypertension. Par ailleurs, ce dérèglement a bien plus qu’un simple impact sur la somnolence : il affecte aussi des fonctions clés telles que la pression artérielle, la sécrétion hormonale ou encore le métabolisme.

L’adaptation, un enjeu collectif et individuel

Face à ces déséquilibres, comment limiter les dégâts ? Les spécialistes du sommeil recommandent quelques stratégies simples :

S’exposer tôt à la lumière naturelle afin de recaler son horloge interne ;

Décaler progressivement horaires de repas ou séances sportives ;

Éviter si possible caféine en fin de journée et écrans lumineux en soirée.

S’il peut sembler anodin pour certains de retrouver rapidement un rythme normal, un tiers des adultes américains ne dort déjà pas assez chaque nuit — rendant cette transition plus difficile encore.

Bientôt la fin du changement d’heure ?

Le débat revient inlassablement sur la table. Un projet bipartisan, baptisé Sunshine Protection Act, propose de pérenniser l’heure d’été, mais reste bloqué au Congrès américain. D’autres voix médicales plaident pour adopter définitivement l’heure standard, davantage alignée sur nos besoins biologiques et le cycle solaire. En attendant une éventuelle réforme, une certitude persiste : gérer prudemment ce passage est loin d’être superflu pour notre bien-être collectif.