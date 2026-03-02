La migraine, bien plus qu’un mal de tête : décryptage de ses 4 phases successives

Souvent confondue avec une simple céphalée, la migraine se caractérise pourtant par un enchaînement de quatre phases bien définies. Mieux comprendre ces étapes permet d’identifier les symptômes et de gérer plus efficacement cette pathologie complexe.

Tl;dr La migraine comprend quatre phases distinctes.

Des symptômes variés précèdent et suivent la douleur.

Mieux connaître ces phases aide à mieux les gérer.

Reconnaître la réalité complexe de la migraine

À première vue, certains pourraient assimiler une crise de migraine à un simple mal de tête. Pourtant, la réalité s’avère bien plus nuancée : il s’agit d’une véritable pathologie neurologique qui, chaque année, bouleverse le quotidien d’environ cinq millions d’Australiens. Au-delà de la douleur lancinante, les patients font face à une série de symptômes associés — nausées, vomissements ou intolérance à la lumière et aux sons — qui rappellent combien cette affection est invalidante.

Les quatre phases clés d’une crise

La crise de migraine se déroule en plusieurs temps. Les spécialistes distinguent généralement quatre phases majeures :

Prémonition : Cette phase d’alerte débute parfois jusqu’à deux jours avant l’apparition de la douleur. Sous l’effet d’une activation anormale de l’ hypothalamus , le patient peut ressentir irritabilité, troubles du sommeil ou fringales inhabituelles. Repérer ces signes précoces permet souvent une intervention rapide.

: Cette phase d’alerte débute parfois jusqu’à deux jours avant l’apparition de la douleur. Sous l’effet d’une activation anormale de l’ , le patient peut ressentir irritabilité, troubles du sommeil ou fringales inhabituelles. Repérer ces signes précoces permet souvent une intervention rapide. Aura : Près d’un tiers des personnes souffrent d’une aura. Les troubles visuels prédominent (flashes lumineux, formes mouvantes), mais des difficultés à parler ou des engourdissements sont aussi possibles. Ce phénomène s’expliquerait par une onde électrique lente — la « dépression corticale envahissante » — qui traverse le cerveau.

: Près d’un tiers des personnes souffrent d’une aura. Les troubles visuels prédominent (flashes lumineux, formes mouvantes), mais des difficultés à parler ou des engourdissements sont aussi possibles. Ce phénomène s’expliquerait par une onde électrique lente — la « dépression corticale envahissante » — qui traverse le cerveau. Céphalée : C’est le cœur du problème. Une douleur pulsatile s’accompagne fréquemment de nausées et d’hypersensibilité sensorielle, pouvant durer jusqu’à trois jours si rien n’est fait. L’activation du nerf trijumeau entraîne la libération de molécules impliquées dans la sensation douloureuse, comme le peptide CGRP, aujourd’hui ciblé par certains traitements innovants.

: C’est le cœur du problème. Une douleur pulsatile s’accompagne fréquemment de nausées et d’hypersensibilité sensorielle, pouvant durer jusqu’à trois jours si rien n’est fait. L’activation du nerf trijumeau entraîne la libération de molécules impliquées dans la sensation douloureuse, comme le peptide CGRP, aujourd’hui ciblé par certains traitements innovants. Postdrome : Cette « gueule de bois » migraineuse laisse les malades épuisés et désorientés alors que leur cerveau tente de retrouver un équilibre normal.

Mieux anticiper pour mieux agir

Pour limiter l’impact des crises, il convient d’apprendre à identifier chaque phase. Anticiper les symptômes du début grâce à un traitement précoce (antalgiques ou anti-nauséeux dès l’annonce), c’est parfois empêcher que la douleur ne prenne toute sa force. Durant l’aura, certains médicaments spécifiques comme les triptans peuvent stopper net l’évolution vers la céphalée.

Par ailleurs, ceux qui subissent plus de quatre crises mensuelles devraient envisager des traitements préventifs quotidiens ou injectables adaptés.

Pistes complémentaires et vigilance médicale

Notons que certains signes inhabituels (vertiges persistants, douleurs cervicales, acouphènes) exigent une consultation chez un neurologue afin d’écarter toute cause plus grave. Chez les femmes confrontées à une migraine avec aura, discuter avec leur médecin avant toute contraception hormonale reste vivement conseillé — le choix thérapeutique pouvant différer.

Mieux connaître les rouages de cette maladie offre aux patients des armes précieuses pour reprendre le contrôle sur leur santé — même si, avouons-le, chaque parcours migraineux garde sa part d’imprévu.