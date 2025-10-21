Les migraines toucheraient davantage de femmes qu’on ne le pensait : explications sur cette découverte

De nouvelles données suggèrent que les migraines touchent un nombre plus important de femmes qu’on ne le pensait jusqu’ici, mettant en lumière des facteurs hormonaux et des enjeux de sous-diagnostic dans la prise en charge de cette affection.

Tl;dr Une femme sur trois souffre de migraine .

. Les hormones féminines influencent la fréquence des crises.

La génétique maternelle accentue ce risque.

Migraine : un mal bien plus fréquent et complexe qu’on ne le pense

La migraine, souvent réduite à une simple céphalée, se révèle bien plus redoutable, notamment pour les femmes. D’après une étude australienne récente, près d’une femme sur trois serait concernée par cette affection en Australie. À titre de comparaison, seuls environ un homme sur quinze est touché. Mais pourquoi cet écart si marqué entre les sexes ?

Des hormones féminines qui rythment les crises

Tout commence après la puberté : alors que l’enfance n’enregistre pas de différence significative entre filles et garçons, c’est à l’adolescence que l’incidence grimpe chez les femmes. En cause ? L’entrée en scène des hormones sexuelles. Certes, chacun produit œstrogènes, progestérone et testostérone, mais la clé réside dans la façon dont ces taux fluctuent au fil du temps. Les « moments charnières » – menstruations, grossesse ou périménopause – provoquent d’importants bouleversements hormonaux susceptibles de déclencher des crises.

Nombreuses sont celles qui peuvent anticiper leurs migraines quelques jours avant leurs règles, lorsque le taux d’œstrogènes chute brutalement. Et ce n’est pas tout : la grossesse chamboule à nouveau l’équilibre hormonal. Souvent, le premier trimestre est synonyme de recrudescence des symptômes avant que la situation ne se stabilise. Mais après l’accouchement, la descente rapide des hormones peut entraîner une nouvelle flambée des crises. Quant à la périménopause, elle s’accompagne de pics imprévisibles d’œstrogènes aggravant encore les épisodes migraineux.

Migraine : un trouble cérébral aux multiples facettes

Qualifier la migraine de simple « mal de tête » serait réducteur. Il s’agit d’un trouble neurologique complexe, où le cerveau peine à traiter correctement les informations sensorielles. Cinq sens peuvent être perturbés :

Sensibilité accrue à la lumière ou au bruit

Nausées liées à certaines odeurs ou goûts altérés

Tendresse du cuir chevelu ou du visage au toucher

Ces attaques durent généralement de quatre heures à trois jours et s’accompagnent fréquemment de fatigue intense, difficultés de concentration et sensations vertigineuses.

L’hérédité et les facteurs aggravants

Autre aspect souvent négligé : la génétique. La transmission maternelle expliquerait en partie cette prédisposition. Les mitochondries, transmises uniquement par la mère, jouent un rôle essentiel dans l’apport énergétique du cerveau ; or chez les personnes migraineuses, certains enzymes sont déficients, créant un terrain propice aux crises. Le stress sous toutes ses formes – manque de sommeil, repas sautés ou contrariétés émotionnelles – amplifie également ce phénomène.

Pour mieux gérer cette maladie chronique, il reste judicieux de tenir un journal des symptômes afin d’identifier ses propres déclencheurs et faciliter l’ajustement thérapeutique avec son médecin.