Des chercheurs révèlent des modifications cérébrales étendues qui surviennent pendant les règles

Des chercheurs ont observé des modifications structurelles étendues dans le cerveau au cours du cycle menstruel. Leurs travaux révèlent comment ces variations hormonales influencent l’ensemble du cerveau, offrant de nouvelles perspectives sur la compréhension de la santé féminine.

Tl;dr Les hormones menstruelles modifient la structure du cerveau.

Des changements touchent aussi la matière blanche et grise.

Ces effets varient selon les phases du cycle.

Des hormones qui redessinent le cerveau féminin

Étonnamment, alors que la moitié de l’humanité traverse environ 450 cycles menstruels au cours de sa vie, la science n’a longtemps accordé qu’une attention marginale à leurs conséquences sur le corps – et plus encore sur le cerveau. C’est dans ce contexte que des neuroscientifiques de l’University of California, Santa Barbara, emmenés par Elizabeth Rizor et Viktoriya Babenko, ont décidé de combler un pan entier du savoir.

Au-delà des régions classiques : des transformations cérébrales étendues

Leur étude, publiée dans la revue Human Brain Mapping, a suivi une trentaine de volontaires tout au long de leur cycle. À chaque phase – règles, ovulation, phase lutéale –, des IRM et des dosages hormonaux précis ont permis d’observer que les fluctuations hormonales ne se cantonnent pas aux seuls organes reproducteurs. Les résultats sont frappants : chaque variation hormonale s’accompagne d’une modification mesurable du volume de la matière grise, de la matière blanche, mais aussi du liquide cérébro-spinal. Cette observation élargit radicalement le champ des connaissances précédentes, qui limitaient souvent l’impact aux zones riches en récepteurs du fameux axe HPG (hypothalamo-hypophyso-gonadique).

L’impact subtil des hormones sur l’architecture cérébrale

Au fil du cycle, certaines hormones prennent le devant de la scène :

17β-estradiol et luteinizing hormone , juste avant l’ovulation, favorisent des modifications dans la matière blanche suggérant un transfert d’informations plus rapide.

et , juste avant l’ovulation, favorisent des modifications dans la matière blanche suggérant un transfert d’informations plus rapide. Follicle-stimulating hormone (FSH) , qui stimule les follicules ovariens avant l’ovulation, semble corrélée à un épaississement de la matière grise.

, qui stimule les follicules ovariens avant l’ovulation, semble corrélée à un épaississement de la matière grise. Progestérone, qui augmente après l’ovulation, s’accompagne d’un accroissement tissulaire et d’une baisse du volume de liquide cérébral.

Pourtant, il reste difficile d’affirmer quelles pourraient être les conséquences concrètes pour celles qui vivent ces changements au quotidien.

Diversité et complexité : vers une nouvelle compréhension ?

Ce travail ne se limite pas à constater des corrélations ; il ouvre surtout la porte à de nouvelles questions. Les scientifiques eux-mêmes admettent que les implications comportementales ou cognitives restent à explorer – mais soulignent combien ces découvertes sont susceptibles d’éclairer certains troubles mentaux liés au cycle menstruel. Un autre groupe international vient par ailleurs d’établir que chaque phase aurait une influence distincte sur différentes zones cérébrales… potentiellement variable avec l’âge.

Alors que tant d’inconnues persistent autour des interactions entre hormones et cerveau féminin, cette étude rappelle combien il devient urgent d’approfondir cette recherche. Peut-être qu’un jour, comprendre le fonctionnement intime de ces cycles permettra non seulement de mieux cerner leurs effets secondaires, mais aussi d’envisager de nouvelles pistes thérapeutiques.