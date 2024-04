Journée européenne des hormones : zoom sur le système endocrinien

Pour la Journée européenne des hormones, la Société française d'endocrinologie (SFE) souligne combien il est crucial de se préoccuper de notre système endocrinien pour notre santé, étant donné qu'il est à la base de plusieurs maladies. Et vous, que faites-vous pour votre santé hormonale ?

Le rôle crucial des hormones dans notre organisme

Les hormones, ces messagers chimiques discrets et essentiels, sont produites par nos glandes endocrines. Leur rôle? Réguler le fonctionnement de notre organisme en contrôlant le développement et l’activité de divers organes.

Fonctionnement et déréglement du système endocrinien

Des ovaires produisant des œstrogènes et de la progestérone, à la glande pinéale sécrétant de la mélatonine, chaque glande de notre corps participe à cette chorégraphie hormonale. Ces “directives chimiques” gouvernent aussi bien notre sexualité que notre humeur, et aident à entretenir notre forme physique tout en régulant notre glycémie.

Cependant, le dérèglement de ce système délicat peut conduire à des troubles endocriniens. De la thyroïde à l’ostéoporose, de l’hypertension à l’obésité, ce sont plus de 400 maladies rares qui sont liées au système endocrinien. Il a également été démontré que notre environnement, en particulier certaines substances contenues dans les plastiques, peut être à l’origine de la perturbation de ce système et augmenter le risque de divers cancers hormonodépendants.

Prendre soin de son système endocrinien

Mais tout n’est pas perdu. À la lumière de ces informations, la Société française d’endocrinologie propose une série de recommandations pour préserver notre système endocrinien. Faire de l’exercice, manger sainement, dormir suffisamment et assurer ses apports en vitamines et minéraux essentiels sont parmi ces conseils. Mais il faut aussi être attentif à améliorer la qualité de l’air que nous respirons, choisir avec soin ses produits d’entretien et cosmétiques, éviter les perturbateurs endocriniens et consulter son médecin en cas de symptômes inexpliqués.

Un sujet d’importance pour tous

Nous y voilà : prendre soin de notre système endocrinien ne devrait pas être une option, mais une priorité pour chacun d’entre nous. Car c’est en effet une question de santé publique, qui concerne tout le monde, à chaque instant de notre vie.