Sifflements dans l’oreille : 5 signes qui doivent vous alerter sur leur gravité

Un bourdonnement persistant dans l’oreille peut révéler un trouble sous-jacent. Certains signes associés doivent alerter et conduire à consulter, car ce symptôme n’est pas toujours anodin. Voici cinq indicateurs qui méritent une attention particulière.

Tl;dr Les acouphènes peuvent signaler des maladies graves.

peuvent signaler des maladies graves. Symptômes soudains ou unilatéraux nécessitent un avis médical urgent.

Risques accrus de troubles neurologiques associés aux acouphènes persistants.

Quand l’oreille sonne l’alarme : comprendre les acouphènes

Une oreille qui siffle n’a rien d’anodin. Si les acouphènes touchent une large part de la population, ils peuvent aussi révéler des affections médicales qu’il serait dangereux d’ignorer. Entre inquiétude diffuse et signes avant-coureurs sérieux, comment démêler les cas bénins des situations à risque ?

Troubles cachés derrière le bruit : ce que cache parfois l’acouphène

Le premier signe d’alerte survient lorsque les acouphènes s’installe brutalement, souvent accompagné d’une baisse auditive sur une seule oreille. Ce tableau caractérise ce que les médecins appellent la surdité soudaine neurosensorielle (SSNHL). Cette urgence médicale requiert une intervention rapide — idéalement sous quelques jours — pour espérer récupérer l’audition. Souvent, le patient décrit son oreille comme « bouchée », la sensation étant parfois trompeuse.

D’autres pathologies s’invitent dans la danse du bourdonnement. Parmi elles, le neurinome de l’acoustique, une tumeur bénigne logée sur le nerf reliant l’oreille au cerveau. D’abord insidieux, ce trouble se manifeste par un acouphène unilatéral persistant, parfois avant tout autre symptôme. La balance se dérègle peu à peu, des vertiges ou une faiblesse faciale peuvent s’ajouter au tableau – autant de raisons pour lesquelles une IRM est souvent prescrite en cas d’acouphènes inexpliqués d’un seul côté.

La maladie de Menière, quant à elle, combine brutalement vertiges intenses, sensation d’oreille pleine et fluctuations auditives. Ici aussi, les acouphènes ne sont jamais bien loin et se muent fréquemment en rugissements ou bourdonnements lors des crises.

Pistes cardiovasculaires et risques neurologiques : les acouphènes sous surveillance

Lorsque le bourdonnement devient pulsatile — synchronisé avec les battements du cœur — on doit penser à une cause vasculaire telle que l’hypertension artérielle, un rétrécissement des artères (sténose), voire la présence de tumeurs non cancéreuses dans la région auriculaire. Ces conditions augmentent le risque d’accident vasculaire cérébral ou d’infarctus.

Plus récemment, certaines recherches ont mis en évidence un lien entre les acouphènes persistants et l’apparition ultérieure de maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer ou celle de Parkinson. Le mécanisme précis reste encore débattu, mais il semblerait que le cerveau puisse subir des modifications subtiles avant même tout symptôme classique.

Savoir consulter sans tarder : quand les signaux sont préoccupants

Face à ces situations, certains symptômes doivent inciter à consulter rapidement :

Acouphènes soudain associés à une perte auditive unilatérale.

Bourdonnement présent uniquement d’un côté et persistant.

Sensation rythmée par les battements du cœur (pulsatile).

Déséquilibres sévères, vertiges majeurs ou faiblesse faciale associée.

Un bilan auditif simple chez un spécialiste ORL permet généralement de faire la lumière sur ces troubles et d’écarter les causes dangereuses. Parce qu’il n’est jamais prudent de minimiser un nouveau signal du corps — même lorsqu’il ne fait « que du bruit ».