Le sommeil profond, une solution potentielle pour traiter les acouphènes ?

Les scientifiques ont-ils découvert que la clé pour traiter l'acouphène se trouve dans le sommeil profond ? Voici ce que leurs recherches ont révélé.

Tl;dr Le trouble auditif connu sous le nom d’acouphène pourrait être lié au sommeil.

Des recherches récentes suggèrent que le sommeil profond pourrait atténuer les symptômes de l’acouphène.

Une meilleure compréhension du sommeil pourrait conduire à de nouveaux traitements pour l’acouphène.

Le sommeil, une clé pour comprendre l’acouphène

Avez-vous déjà éprouvé une gêne constante, une sensation de bourdonnement ou de tintement dans les oreilles qui perturbe même votre sommeil ? Il se peut que vous souffriez d’acouphène, une affection qui amène les gens à entendre un bruit sans aucune source externe. Souvent associé à la perte auditive, sa cause exacte reste indéterminée. Cependant, une nouvelle étude suggère qu’une meilleure compréhension du sommeil pourrait être la clé pour gérer, voire traiter cette affection.

Les mécanismes cérébraux partagés par l’acouphène et le sommeil

L’acouphène est considéré comme une « perception fantôme », ce qui signifie que le bruit perçu n’est pas réel et que le cerveau génère à tort un son sans source externe. De plus, l’acouphène modifie également l’activité cérébrale. Les zones impliquées dans l’audition deviennent hyperactives, en d’autres termes, le cerveau se surmène même en l’absence de son. Or, ce même type de changement d’activité cérébrale se produit également pendant le sommeil, notamment pendant le sommeil à ondes lentes, qui est la phase de sommeil la plus profonde et la plus réparatrice du cerveau.

Le rôle du sommeil profond dans le soulagement de l’acouphène

Le sommeil profond est essentiel pour la récupération et la réparation du cerveau. Après une longue période d’éveil, les neurones entrent dans un état d’ondes lentes synchronisées pour se recharger. Plus il y a de neurones qui entrent dans cet état, plus l’incitation pour le reste du cerveau à suivre le mouvement est forte. Cela pourrait expliquer pourquoi l’acouphène se calme parfois pendant le sommeil profond, le processus de récupération du cerveau prenant le dessus sur les signaux de son fantôme.

Le sommeil, un facteur d’amélioration des traitements de l’acouphène ?

Si les scientifiques parviennent à préciser exactement comment le sommeil profond supprime l’acouphène, ils pourraient développer des thérapies qui renforcent ces processus cérébraux, offrant aux patients un soulagement plus durable. Des techniques comme la thérapie par restriction du sommeil, où les patients ne se couchent que lorsqu’ils sont vraiment fatigués, pourraient améliorer la qualité du sommeil et potentiellement réduire les symptômes de l’acouphène.

De futures études pourraient suivre à la fois les phases de sommeil et l’activité cérébrale en temps réel pour en découvrir davantage sur la relation entre l’acouphène et le sommeil. Avec des millions de personnes touchées dans le monde, déverrouiller cette connexion pourrait changer la donne pour la recherche sur l’acouphène et pour les personnes qui vivent avec cette affection au quotidien.