Découvrez les 4 types de dormeurs

Cette étude est une avancée majeure dans notre compréhension du sommeil. Elle nous rappelle l’importance d’une bonne hygiène de sommeil pour notre santé et notre bien-être . Il est essentiel d’identifier notre propre profil de dormeur afin d’adapter nos habitudes et de maximiser la qualité de notre sommeil.

La troisième catégorie, les « adeptes de la sieste », se caractérise par des individus qui ont besoin de siestes régulières pour compenser des nuits de sommeil trop courtes. Enfin, le dernier groupe est celui des « insomniaques ». Ces personnes ont des difficultés à s’endormir et rencontrent des réveils nocturnes fréquents, conduisant à une fatigue au réveil et une somnolence en journée.

Le premier profil est celui des « bons dormeurs ». Ces individus bénéficient d’un sommeil profond et de qualité . Ils respectent des horaires de sommeil réguliers, s’endormant et se réveillant à des heures fixes.

Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie a identifié quatre catégories de dormeurs, nous permettant de mieux comprendre notre sommeil et son impact sur notre santé.

