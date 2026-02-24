Soulager hémorroïdes et fissures : un médecin révèle 15 habitudes à adopter au quotidien

Les hémorroïdes et les fissures anales touchent de nombreuses personnes, provoquant douleurs et inconfort au quotidien. Pour apaiser ces symptômes, un expert médical propose quinze ajustements simples du mode de vie, destinés à améliorer durablement la qualité de vie.

Tl;dr Prévenir la constipation pour limiter fissures et hémorroïdes.

Adopter une alimentation riche en fibres, eau et bons gras.

Suivre des mesures d’hygiène et de mode de vie adaptées.

Comprendre les troubles : fissures anales et hémorroïdes

Si le sujet demeure souvent tabou, la réalité est toute autre : la constipation chronique touche chaque jour un grand nombre de personnes. Non traitée, elle peut entraîner l’apparition de fissures anales – ces petites déchirures douloureuses de la muqueuse – ou encore des hémorroïdes, également appelées « piles ». Bien que généralement bénins, ces maux impactent sérieusement la qualité de vie à cause d’une douleur parfois aiguë ou d’inconfort persistant.

L’importance du mode de vie dans la prévention

Au fil des consultations, les spécialistes comme le Dr Akshat Chadha, qui s’est récemment exprimé sur Instagram, rappellent qu’un ensemble cohérent d’habitudes permet d’éviter l’escalade vers ces complications. « Même si le traitement médical diffère selon le problème, les gestes quotidiens à adopter sont similaires », souligne-t-il.

On peut ainsi énumérer quelques repères essentiels :

Misez sur une alimentation riche en fibres douces , sans excès (soupes, légumes cuits, deux fruits par jour).

, sans excès (soupes, légumes cuits, deux fruits par jour). Pensez à boire entre 2 et 3 litres d’ eau , principalement le matin, en privilégiant quelques tasses tièdes.

, principalement le matin, en privilégiant quelques tasses tièdes. N’hésitez pas à ajouter un peu de ghee, d’huile ou de bons gras afin de faciliter le transit.

Conseils pratiques pour soulager et accompagner la guérison

Pour ceux déjà concernés par une fissure ou des hémorroïdes, quelques gestes simples peuvent considérablement atténuer les douleurs lors du passage à la selle. L’application locale d’huile de coco, l’utilisation d’une toilette douce (papier humide, pression modérée du jet), ou encore la prise régulière de bains tièdes – sitz baths – figurent parmi les recommandations fréquentes. Il reste essentiel, par ailleurs, d’éviter tout excès : trop de protéines au détriment des glucides perturbe le transit ; un apport fibreux excessif (surtout cru) multiplie gaz et inconfort.

Autre conseil souvent négligé : ne pas prolonger inutilement son temps aux toilettes avec un livre ou un téléphone. La lutte contre la sédentarité passe aussi par une activité physique douce mais régulière. Enfin, face à toute douleur persistante ou anomalie, il importe de consulter pour ajuster traitements et avis médical.

L’équilibre alimentaire au cœur du bien-être digestif

Le point clé ? Un équilibre subtil entre fibres alimentaires, hydratation suffisante et apports raisonnés en lipides. Les féculents jouent également un rôle non négligeable en donnant du volume aux selles. Finalement, ce sont ces gestes quotidiens qui permettent d’éviter le cercle vicieux inflammation-frottement-douleur associé à ces troubles. Pour aller plus loin dans la prévention durable des problèmes ano-rectaux comme les fissures ou les hémorroïdes, il est temps que chacun repense sa routine digestive.

