Comment distinguer un cancer anal des hémorroïdes et reconnaître leurs symptômes communs

Souvent confondus en raison de symptômes similaires comme la douleur ou le saignement, le cancer anal et les hémorroïdes nécessitent pourtant des approches très différentes. Savoir distinguer ces deux affections est essentiel pour un diagnostic et un traitement appropriés.

Tl;dr Symptômes communs mais causes et gravité différentes.

Facteurs de risque : HPV, tabac, immunité affaiblie.

Consultation rapide nécessaire si symptômes persistants.

Les douleurs ou saignements dans la région anale suscitent souvent l’inquiétude. Bien que ces signes évoquent fréquemment des hémorroïdes, une affection bénigne, il n’est pas rare qu’ils masquent un problème plus grave : le cancer anal. Les deux pathologies partagent en effet des symptômes similaires, d’où le risque de confusion et parfois de retard diagnostique. Cette ambiguïté pose la question : à quels indices se fier pour ne pas passer à côté d’une maladie sérieuse ?

Symptômes fréquents et différences subtiles

La présence de sang rouge vif lors des selles, de démangeaisons ou d’une gêne autour de l’anus oriente d’abord vers les hémorroïdes. Cette affection, très répandue, résulte d’une dilatation des vaisseaux situés au niveau du rectum ou de l’anus. Elle se manifeste principalement sous trois formes :

Hémorroïdes internes , habituellement indolores sauf en cas de prolapsus ;

, habituellement indolores sauf en cas de prolapsus ; Hémorroïdes externes , souvent douloureuses si elles sont thromboses ;

, souvent douloureuses si elles sont thromboses ; Prolapsus hémorroïdaire, lorsque les hémorroïdes internes font saillie hors de l’anus.

Des facteurs tels que la constipation chronique, une alimentation pauvre en fibres, la grossesse ou le surpoids augmentent leur fréquence.

Mais certains signaux doivent alerter : douleur persistante non liée aux selles, masse dure ou irrégulière près de l’anus, saignement foncé et surtout persistance malgré les traitements classiques. Ce sont autant d’indices qui peuvent faire craindre un cancer anal, bien plus rare mais nettement plus préoccupant.

Cancer anal : reconnaître les signes d’alerte

Le cancer anal, essentiellement un carcinome épidermoïde, est favorisé par des facteurs spécifiques : infection par le virus HPV (papillomavirus humain), tabagisme, immunodépression — notamment chez les personnes vivant avec le VIH — ou antécédents de condylomes. Outre des symptômes proches de ceux des hémorroïdes, ce cancer se signale par une évolution progressive et insidieuse :

Saignements sombres mélangés aux selles,

Masse fixe ou épaissie à la palpation,

Modification du transit (diarrhée, constipation inhabituelle),

Sensation de pression pelvienne,

Perte de poids inexpliquée ou fatigue générale dans les formes avancées.

Une difficulté réside dans le fait que nombre de cas sont initialement pris pour des hémorroïdes banales — une erreur fréquente rapportée par plusieurs publications scientifiques.

L’importance du diagnostic précoce

En présence de douleurs anales persistantes, de saignements qui ne régressent pas au bout de quelques semaines ou d’une masse suspecte, il devient impératif de consulter rapidement un professionnel. Un examen clinique approfondi — parfois complété par une anuscopie voire une biopsie — permet alors de poser un diagnostic précis. La précocité du dépistage améliore considérablement le pronostic du cancer anal tout en évitant les complications liées aux hémorroïdes chroniques.