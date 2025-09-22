Étendre la vaccination contre le HPV jusqu’à 45 ans : un levier majeur contre le cancer du col de l’utérus

La vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) est désormais recommandée jusqu’à 45 ans, une avancée importante pour limiter les risques de cancer du col de l’utérus et renforcer la prévention chez un public plus large.

Démystifier le cancer du col : un enjeu de santé publique

Briser les idées reçues qui gravitent autour du cancer du col de l’utérus, voilà un impératif souvent négligé. On entend trop souvent que cette maladie serait forcément fatale, voire contagieuse par simple contact ; d’autres persistent à croire que l’infection par le HPV ne disparaît jamais. Or, ces mythes ralentissent le recours au dépistage ou à la prévention et contribuent à maintenir les tabous sociaux. Le simple fait d’informer sans détour permettrait aux femmes de prendre leur santé au sérieux, d’effectuer un test PAP à temps et d’envisager sereinement la vaccination contre le HPV.

L’importance de la vaccination HPV : protection et égalité

Il faut rappeler que le vaccin contre le HPV demeure l’un des moyens les plus efficaces pour prévenir non seulement le cancer du col, mais aussi d’autres cancers liés à ce virus : pénis, anus, tête et cou. Les vaccins actuels protègent contre sept souches à haut risque cancérogène, ainsi que deux souches responsables de verrues génitales — offrant ainsi une couverture estimée entre 70% et 80% contre le cancer du col grâce au développement d’anticorps spécifiques. Toutefois, même vaccinés, les personnes concernées devraient continuer le dépistage régulier.

Un point souvent méconnu : cette protection est maximale si le vaccin est administré avant toute exposition au virus, soit généralement au tout début de la vie sexuelle. Voilà pourquoi la stratégie nationale visant à vacciner gratuitement les filles âgées de 9 à 14 ans – conformément aux recommandations internationales – prend tout son sens, surtout pour garantir l’équité auprès des communautés défavorisées. Pour celles et ceux ayant dépassé ce seuil, une vaccination jusqu’à 45 ans peut encore apporter des bénéfices.

Mise en œuvre et sécurité : des progrès tangibles

La campagne gouvernementale en faveur du vaccin s’inscrit dans une dynamique globale de réduction des inégalités, tout en poursuivant les objectifs d’égalité des genres et d’autonomisation féminine. D’ailleurs, il serait judicieux que chacun – peu importe le genre – considère ce vaccin avant l’entrée dans la vie sexuelle.

Qu’en est-il des risques ? Comme toute vaccination, celle contre le HPV peut entraîner des effets secondaires légers (douleur locale, rougeur, maux de tête ou fatigue passagère). Les réactions graves demeurent extrêmement rares ; aucune séquelle durable n’a été identifiée. Avant de quitter le centre de vaccination, un professionnel vérifie toujours l’état général du patient.

Sensibiliser pour protéger : vers une société mieux informée

La lutte contre ce cancer passe par plusieurs leviers essentiels :

Mener des campagnes massives d’information sur la maladie et ses traitements ;

Poursuivre la coopération entre acteurs publics, professionnels de santé et éducateurs ;

Favoriser un climat social où chacune ose consulter sans crainte.

C’est en persévérant dans cet élan collectif que chaque jeune fille éligible pourra accéder à ce vaccin salvateur – et voir enfin progresser la santé féminine partout dans le monde.