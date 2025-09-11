Un test sanguin détecte les cancers de la tête et du cou jusqu’à dix ans avant les symptômes

Une analyse sanguine innovante permet désormais de repérer les cancers de la tête et du cou jusqu’à une décennie avant l’apparition des premiers signes cliniques, ouvrant la voie à un diagnostic précoce et à une meilleure prise en charge.

Tl;dr Un test sanguin détecte précocement les cancers liés au HPV.

HPV-DeepSeek identifie l’ADN tumoral jusqu’à 10 ans avant les symptômes.

Aucune méthode de dépistage n’existait pour ces cancers auparavant.

Une avancée prometteuse contre les cancers ORL liés au HPV

Jusqu’ici, la détection précoce des cancers de la tête et du cou associés au HPV relevait d’un défi médical majeur, en raison de l’absence totale de test de dépistage efficace. Or, aux États-Unis, on estime que le virus du papillome humain (HPV) est responsable d’environ 70 % de ces cancers, dont la fréquence ne cesse d’augmenter chaque année. Les patients consultent souvent tardivement, confrontés à des symptômes alarmants comme une douleur persistante à la gorge ou des troubles de la déglutition — signes que la maladie s’est déjà propagée.

HPV-DeepSeek : un espoir né du sang

Face à cette réalité préoccupante, des chercheurs du Mass General Brigham ont mis au point une innovation remarquable : le test sanguin HPV-DeepSeek. Concrètement, ce nouvel outil permettrait d’identifier des fragments microscopiques d’ADN tumoral issus du HPV dans le sang, et ce, bien avant toute manifestation clinique. La technologie s’appuie sur le séquençage génomique complet afin de repérer ces traces infimes, souvent invisibles aux examens classiques.

L’étude qui change la donne

Les résultats publiés dans le Journal of the National Cancer Institute sont édifiants. Pour évaluer l’efficacité du HPV-DeepSeek, les scientifiques ont analysé 56 échantillons issus de la biobanque du Mass General Brigham. Parmi eux :

28 provenaient de personnes ayant développé un cancer ORL lié au HPV plusieurs années après le prélèvement ;

28 étaient issus de témoins restés en bonne santé.

Le test a détecté l’ADN tumoral dans 22 cas sur 28 chez les futurs malades — parfois jusqu’à près de huit ans avant leur diagnostic officiel. Aucun faux positif n’a été signalé parmi les témoins.

Dépistage et perspectives cliniques

Grâce à des algorithmes basés sur l’intelligence artificielle, le taux de détection grimpe encore : 27 cas positifs identifiés sur 28, y compris pour des échantillons datant d’une décennie avant l’apparition des symptômes. Le Dr Daniel L. Faden, principal auteur et oncologue ORL reconnu, résume ainsi : « Notre travail prouve qu’il est possible d’intervenir bien avant que le cancer ne devienne visible ou provoque ses séquelles irréversibles. »

Cette avancée ouvre la voie à un dépistage systématique inédit pour une pathologie jusqu’ici dépourvue d’outils préventifs fiables, avec l’espoir tangible d’améliorer nettement les chances de survie et la qualité de vie des patients concernés.