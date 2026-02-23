Jambes lourdes : l’exercice éclair recommandé par un spécialiste pour booster la circulation sanguine

De nombreux Français souffrent de jambes lourdes ou douloureuses, souvent causées par une mauvaise circulation sanguine. Un chirurgien vasculaire réputé dévoile aujourd’hui un exercice simple et rapide, capable de stimuler la circulation en seulement 30 secondes.

Tl;dr Calf raises boost leg blood flow in 30 seconds.

Eases heavy legs, tingling, cold feet from poor circulation.

Do 20–30 seconds every hour for real benefit.

Un geste simple pour activer la circulation sanguine

Après une longue journée, nombreux sont ceux qui ressentent ces jambes lourdes, parfois engourdies ou froides. Derrière cette sensation bien connue ne se cache pas seulement la fatigue : il s’agit très souvent d’un signe de mauvaise circulation sanguine. C’est justement sur ce problème que le chirurgien vasculaire Dr Sumit Kapadia met l’accent, en conseillant un exercice aussi rapide qu’efficace : les élévations des mollets. Trente secondes suffiraient pour relancer le flux sanguin vers le cœur.

L’action du « second cœur » des jambes

En montant sur la pointe des pieds puis en redescendant, on sollicite intensément les muscles du mollet. Ces derniers sont souvent qualifiés de « second cœur », car ils agissent comme une véritable pompe veineuse. Selon plusieurs études, chaque contraction exerce une pression considérable dans les veines profondes de la jambe, favorisant ainsi le retour du sang contre la gravité. Ce mouvement simple mais puissant permet de limiter la stagnation sanguine au niveau des chevilles et pieds, réduisant l’apparition de symptômes tels que picotements, refroidissement ou gonflements.

La sédentarité – qu’elle soit liée au travail de bureau ou à un temps prolongé passé debout – affaiblit cette pompe naturelle. Pour lutter contre ce phénomène, il suffit d’intégrer régulièrement les élévations des mollets à sa routine quotidienne. Les experts recommandent :

De réaliser 20 à 30 secondes d’élévations toutes les heures (15 à 25 répétitions), particulièrement après une période d’inactivité.

Placez-vous simplement près d’un support stable (mur ou chaise), pieds écartés à la largeur du bassin, puis montez lentement sur vos pointes avant de redescendre tout aussi doucement. Ceux souffrant de troubles d’équilibre ou maladies veineuses doivent néanmoins consulter leur médecin avant toute pratique.

Soulager divers symptômes et rester attentif aux signaux d’alerte

Au-delà du soulagement immédiat procuré par cette activation musculaire, l’exercice contribue aussi à diminuer le risque de varices et à améliorer la cicatrisation en cas d’ulcères veineux. Pourtant, si apparaissent des symptômes inhabituels – comme un gonflement soudain et douloureux du mollet ou l’apparition de plaies ne cicatrisant pas – il est essentiel de consulter rapidement un professionnel. Les exercices à domicile montrent leurs limites face à certaines pathologies vasculaires sérieuses ; ils s’inscrivent avant tout dans une démarche préventive et complémentaire pour stimuler durablement la circulation veineuse.