Une étude révèle des liens génétiques entre la misophonie, l’anxiété et la dépression

Une récente étude met en lumière un lien génétique entre la misophonie, trouble caractérisé par une réaction intense à certains sons, et des pathologies telles que l’anxiété ou la dépression, suggérant des bases biologiques communes à ces conditions.

Tl;dr La misophonie partage des gènes avec anxiété et PTSD.

18,4 % des Britanniques adultes concernés selon une enquête.

Personnalité anxieuse liée à la sévérité de la misophonie.

Misophonie : une hypersensibilité sonore bien plus fréquente qu’on ne le pensait

Des sons aussi quotidiens que le mâchonnement ou la respiration suffisent, chez certains, à déclencher une détresse profonde. Ce phénomène, connu sous le nom de misophonie, reste encore mal compris du grand public comme des professionnels. Une enquête menée au Royaume-Uni en 2023 par l’équipe de Jane Gregory, psychologue clinicienne à l’University of Oxford, a révélé que près de 18,4 % des adultes interrogés seraient concernés. Un chiffre qui surprend par son ampleur et invite à repenser notre perception de cette condition.

Lien génétique avec les troubles psychiatriques

Dans le sillage de ces résultats, les travaux du psychiatre Dirk Smit et de ses collègues à l’University of Amsterdam attirent particulièrement l’attention. En analysant les bases de données génétiques issues du Psychiatric Genomics Consortium, de la UK Biobank et de 23andMe, ils ont constaté que les personnes s’identifiant comme souffrant de misophonie présentaient davantage de marqueurs associés à des troubles tels que l’anxiété, la dépression ou encore le PTSD (trouble de stress post-traumatique). Selon Smit, « il existe un chevauchement génétique entre la misophonie et le PTSD. Cela pourrait indiquer un socle neurobiologique partagé influant sur ces pathologies. »

Fait notable, la présence d’acouphènes (tinnitus), ce bourdonnement incessant dans l’oreille, est, elle aussi, fréquemment associée aux symptômes psychologiques d’anxiété et de dépression. Pourtant, l’étude suggère que malgré ces recoupements génétiques, les mécanismes précis reliant misophonie et autres troubles restent à élucider.

L’influence du profil psychologique et la diversité des réactions

L’intensité de la réaction face aux bruits déclencheurs varie d’un individu à l’autre : irritation, colère, voire panique paralysante peuvent interférer avec le quotidien. L’équipe néerlandaise souligne d’ailleurs un lien net entre misophonie et certains traits de personnalité — inquiétude excessive, culpabilité ou encore tendance à l’isolement. Ainsi, il apparaît que :

L’intolérance se manifeste surtout par une sensation d’emprisonnement face aux sons courants.

Certaines personnes réagissent même à des bruits insignifiants pour autrui, comme la respiration.

Contrairement aux attentes, ceux ayant un trouble du spectre autistique présentent moins souvent des signes de misophonie ; preuve que cette dernière ne se réduit pas à une simple hypersensibilité sensorielle.

Pistes pour la recherche et prise en charge clinique

Les chercheurs insistent sur certaines limites méthodologiques : auto-diagnostic chez les participants, population majoritairement européenne… Malgré tout, leur approche offre un nouvel éclairage sur ce trouble méconnu. « Notre enquête capture toute la complexité de cette condition : elle dépasse largement le simple agacement face au bruit. », affirme Jane Gregory. Des études approfondies pourraient permettre demain d’affiner diagnostic et accompagnement pour un trouble qui concerne visiblement bien plus de personnes qu’imaginé jusqu’ici.