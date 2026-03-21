Étirer son cerveau : la clé pour préserver ses facultés face à la démence

Des études récentes suggèrent que stimuler régulièrement son cerveau, par des activités intellectuelles variées, pourrait jouer un rôle clé dans la prévention du déclin cognitif et contribuer à repousser l’apparition de maladies comme la démence.

Tl;dr Activités variées stimulent le cerveau et protègent l’esprit.

L’apprentissage continu retarde l’apparition de la maladie d’Alzheimer.

Santé physique et vaccins renforcent aussi la santé cognitive.

Stimuler son cerveau, bien plus qu’une simple routine

À la croisée de la médecine et des sciences cognitives, de nouvelles recherches éclairent le rôle fondamental des activités intellectuelles variées dans la prévention du déclin cognitif. Si longtemps, on a cru qu’un simple sudoku quotidien suffisait à préserver notre mémoire, il semblerait que le secret tienne davantage à la diversité des stimulations. Selon la neuropsychologue Andrea Zammit, de l’université Rush à Chicago, l’important réside dans le fait de « solliciter différents systèmes cognitifs en cherchant ce qui fait sens pour soi ».

L’apprentissage tout au long de la vie comme bouclier contre Alzheimer

Les résultats d’une vaste étude menée par Zammit, publiée dans la revue Neurology, sont sans appel : près de 2 000 participants âgés de 53 à 100 ans ont été suivis sur huit années. Ceux qui s’étaient adonnés régulièrement à des expériences intellectuellement enrichissantes – lecture, écriture, apprentissage linguistique ou même visites de musées – présentaient un risque réduit d’être touchés par la maladie d’Alzheimer, cette dernière survenant en moyenne cinq ans plus tard chez eux. Plus étonnant encore, les autopsies ont révélé que même en présence des stigmates caractéristiques d’Alzheimer, ceux ayant entretenu une vie cognitive riche conservaient une meilleure mémoire jusqu’à leur décès. Ce phénomène, nommé réserve cognitive, désigne cette capacité du cerveau à compenser les dommages liés au vieillissement ou à la maladie.

L’importance du corps pour protéger l’esprit

Le lien entre santé physique et performance cérébrale n’est plus à démontrer. Les recommandations classiques pour le cœur – pratiquer une activité physique soutenue, veiller à son alimentation, contrôler sa tension artérielle ou son diabète – se retrouvent ainsi au premier plan pour ralentir le déclin mental. La vaccination contre le zona s’ajoute désormais à cette liste, grâce à des travaux montrant une diminution notable du risque de démence chez les personnes vaccinées.

Diversifier ses habitudes : les pistes concrètes

Mais alors, comment mettre toutes les chances de son côté ? Voici quelques conseils issus des recherches récentes :

Miser sur des loisirs cognitivement riches (musique, échecs, club de lecture).

S’engager dans des activités sociales mêlant réflexion et interaction.

Explorer les nouveaux outils numériques dédiés à l’entraînement cérébral.

Aucune activité ne doit être vue comme miraculeuse : c’est bien la multiplicité et la régularité qui font toute la différence. Comme le rappelle le spécialiste Ronald Petersen de la Mayo Clinic, il n’existe pas « de recette magique pour éviter totalement le déclin cognitif lié à l’âge », mais un mode de vie engagé demeure notre meilleur allié pour ralentir ce processus inéluctable.